Пермь: новости дня
16:08 | 19.06.2019
В праздновании Пермского краевого Сабантуя приняли участие 30 тысяч человек
Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил особое гостеприимство населения Бардымского района. «Здесь, как нигде, умеют встречать гостей – искренне и душевно. Поэтому здесь и проходят самые яркие национальные праздники, веселые и хлебосольные, приезжает множество гостей разных возрастов и национальностей со всего Пермского края и из соседних регионов», – подчеркнул губернатор в своем поздравлении.
Исторически сложилось, что Сабантуй – это не просто веселый праздник в честь окончания посевных работ, но и масштабное спортивное мероприятие, поэтому особое место в развлекательной программе всегда занимают подвижные игры и соревнования. В этом году гости могли наблюдать за поединками по армрестлингу, битвой мешками на бревне, перетягиванием каната и конкурсом по лазанию на вертикальный столб. Самыми запоминающимися состязаниями стали конные скачки и национальная борьба на поясах – куреш. Также у всех желающих была возможность показать свою силу и ловкость в народных забавах: беге с наполненными водой ведрами, битье горшков и т.п.
Кроме того, в рамках фестиваля были организованы различные интерактивные площадки, работала выставка народных костюмов и ярмарка сельскохозяйственной продукции и изделий умельцев-ремесленников.
На празднование Сабантуя в Барду съехались активисты национальных культурных обществ, творческие коллективы, мастера народных промыслов, спортсмены, лучшие работники сельского хозяйства, а также делегации муниципальных районов Пермского края, республик Татарстан и Башкортостан. В общей сложности в народном гулянии приняли участие 30 тыс. прикамцев и гостей региона.
Отметим, Пермский краевой сельский Сабантуй прошел при поддержке министерства культуры Пермского края в рамках реализации государственной программы «Общество и власть». Организаторами выступили администрация губернатора Пермского края, администрация Бардымского муниципального района, региональные общественные организации татар («Национально-культурная автономия татар Пермского края») и башкир («Курултай»), а также Пермский дом народного творчества «Губерния».
© «Вечерние Ведомости»
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