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Пермь: новости дня


15:43 | 19.06.2019

В Перми пройдет «Пробег Памяти»

21 июня в память о погибших в Великой Отечественной войне в парке культуры и отдыха «Балатово» состоится легкоатлетический забег «Пробег Памяти».

Регистрация участников начнется в 17:00, в 17:40 состоится торжественное открытие соревнований, минута памяти. В 18:00 будет дан старт «Пробегу Памяти». Бегуны преодолеют дистанцию в один километр.

Принять участие в легкоатлетическом забеге могут все желающие, имеющие необходимую физическую подготовку и допуск врача.

Соревнования проводятся в личном первенстве по следующим возрастным группам: дети до 12 лет, подростки 13-17 лет, взрослые 18-50 лет, ветераны и пенсионеры 51-60 лет, ветераны и пенсионеры 61 год и старше.

Итоги соревнований будут подводиться по лучшему спортивно-техническому результату в каждой возрастной группе отдельно среди мужчин и женщин. Победителей и призеров в личном зачете наградят кубками и дипломами. Все участники забега получат памятные дипломы.

Заявки от предприятий и организаций подаются в оргкомитет соревнований – в отдел по культуре, спорту и молодежной политике администрации Индустриального района Перми по адресу: улица Мира, 15, каб. 601 или по электронной почте oooalyansm@yandex.ru до 18:00 20 июня. Подробную информацию о «Пробеге памяти» можно узнать по телефонам: 216-05-10, 8-902-79-16-846.

Легкоатлетический забег «Пробег Памяти» проводится администрацией Индустриального района Перми.

© «Вечерние Ведомости»

 


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