В 2019 году региональный Фонд развития промышленности планирует привлечь 3,5 млрд рублей инвестиций

19:26 | 18.06.2019

На Совете директоров промышленных предприятий Пермского края были представлены результаты деятельности и планы на ближайший год Пермского фонда развития промышленности (ПФРП). Инвестиционные проекты промышленных предприятий края активно поддерживает Пермский фонд развития промышленности. Как отметил директор фонда Марат Гакашев, по итогам работы ПФРП с 2016 года по первое полугодие 2019 года на территории Пермского края было профинансировано 26 проектов промышленных предприятий. Общая сумма займов на данные проекты превысила 4 млрд рублей. Финансирование осуществлялось из бюджета как федерального, так и регионального фондов развития промышленности (ФРП). В 2019 году региональный фонд планирует привлечь дополнительно к собственным средствам 3,5 млрд рублей из бюджета Федерального фонда развития промышленности, что обеспечит финансирование 17 проектов.



«Вне зависимости от программы и источника финансирования региональный фонд сопровождает каждую заявку и обеспечивает максимально оперативное и результативное взаимодействие заявителей с ФРП. Неслучайно по результатам рейтинга региональных фондов развития промышленности за 2018 год, сформированного Федеральным ФРП, Фонд Пермского края занял первое место среди более полусотни региональных», – сказал Марат Гакашев.



Высокое качество реализуемых проектов обеспечивает достижение значительных целевых показателей в части выручки, налогов, создаваемых высокопроизводительных рабочих мест. Так, например, к 2024 году профинансированные проекты обеспечат увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 6,5 млрд рублей, а суммарный объем выручки к этому же году составит 62,7 млрд рублей.



На сегодня 10 из 26 профинансированных проектов запустили производство и реализуют свою продукцию как на внутренних, так и на внешних рынках. В качестве примера Марат Гакашев привел готовую продукцию проектов таких предприятий, как АО «Редуктор-ПМ», выпускающее вертолетные редукторы ВР-14, ООО «Навигатор-НМ», реализующее продукцию сельскохозяйственного машиностроения, а также АО «Пермский завод «Машиностроитель», ПАО «Научно-производственное объединение «Искра» и др.



Руководители предприятий, получивших заем ФРП, оценивают данный инструмент финансирования как весьма эффективный. Неслучайно в 2019 году из 17 заявок на получение займа четыре поступили от предприятий, уже получавших заем ФРП ранее.



Стоит также отметить, что Федеральный фонд развития промышленности и региональные фонды осуществляют финансирование по восьми программам. Фонды предлагают льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку высокотехнологичной продукции, импортозамещение, экспорт, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку лекарств и повышение производительности труда.



Для реализации новых промышленных проектов ФРП предоставляет целевые займы по ставке 1, 3 и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.