Исторический парк «Россия – моя история» в Перми за полтора года посетили порядка 400 тысяч человек

19:18 | 18.06.2019

С момента открытия – 12 декабря 2017 года – исторический парк «Россия – моя история. Пермский край» посетили 387 тыс. человек, а сотрудники парка провели 4,5 тыс. экскурсий, сообщает министерство культуры Пермского края.



За полтора года в парке, расположенном в зданиях Речного вокзала (1940) и железнодорожного вокзала Пермь I (1878), появился киноклуб, лекторий, клуб интеллектуальных игр. Регулярно проводятся методические семинары для преподавателей и руководителей образовательных учреждений в рамках проекта «Исторический парк и образование». Исторический парк в Перми первым из региональных парков начал системную работу по подготовке учащихся пермских школ к ЕГЭ. Разработаны и проводятся программы для семейных посетителей – «Дни в историческом парке» и лиц пожилого возраста – «Золотая осень». Разработана культурно-просветительская программа «Дни народов Пермского края», которая знакомит пермяков с культурой народов, населяющих наш край.



Исторический парк в 2018 году впервые «вышел» за стены своих зданий: на межрегиональных выставках-форумах «Православная Русь», «Мусульманский мир» и «Умный ребенок» в выездном формате были представлены мультимедийные возможности парка. В 2019 году исторический парк начал выезжать в отдаленные районы Пермского края с проектом «Россия – моя история. Избранное».



С момента открытия проведено более 15 инклюзивных мероприятий в рамках программы «Безгранично» (инклюзивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья). Совместно с сетью исторических парков в рамках сотрудничества с Российским военно-историческим обществом (РВИО) были реализованы мероприятия культурно-просветительской программы «Дни воинской славы».



Исторический парк в Перми – часть большой команды региональных исторических парков. Это самый масштабный экспозиционный проект в России. География его площадок простирается от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга и от Москвы до Якутска. Идея создания проекта принадлежит Патриаршему совету по культуре и Экспертному совету Фонда гуманитарных проектов, куда входят ученые Института российской истории РАН, РГГУ, МГУ им. Ломоносова, других академических вузов. Проект получил поддержку Администрации президента РФ, Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ, Правительства Москвы.