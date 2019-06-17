Пермь: новости дня
19:02 | 18.06.2019
В этом году промышленные предприятия Пермского края начнут сотрудничать с пятью крупными холдингами
Работа по развитию промышленной кооперации ведется по шести направлениям. Это работа с крупными холдингами, в том числе по «дорожным картам», организация внутрирегиональной кооперации промышленных предприятий, создание единого информационного пространства промышленности региона, активное продвижение пермской промышленной кооперации, развитие цифровых технологии и поддержка экспорта.
Губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что по промышленной кооперации регион делает шаг за шагом. «У края сложились хорошие отношения с крупными предприятиями страны. Последняя встреча была с Магнитогорским металлургическим комбинатом на Петербургском международном экономическом форуме. У них хорошее отношение к краю, очень довольны своим заходом в Лысьву, готовы по программе кооперации работать. Поэтому ставьте задачу: мы, правительство края, как такой крупный маркетинговый центр на госплан не претендуем, не можем и не должны, но продвигать и защищать ваши интересы точно в состоянии», – обозначил позицию краевых властей глава региона.
По словам директора Регионального центра инжиниринга Евгения Давыдова, сейчас реализуются две «дорожные карты» – с ПАО «Газпром» и ПАО «СИБУР Холдинг», а до конца 2019 года должны быть подписаны еще пять «дорожных карт» – с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ПАО «Метафракс», ООО «Метизно-металлургическая компания», ПАО «Уралкалий» и ПАО «Газпром нефть».
Евгений Давыдов отметил высокую эффективность действующих «дорожных карт». Так, в рамках «дорожной карты» с ПАО «Газпром» начали сотрудничать порядка 53 региональных компаний, 16 компаний поставляют свою продукцию, для внедрения в производство утверждены 38 новых производственных решений. Общий объем закупок «Газпрома» в 2018 году составил 9,26 млрд рублей, в 2019-м эта сумма должна возрасти до 18,8 млрд рублей. Отмечается, что ежегодно объемы продукции, не относящейся к газотурбинной тематике, увеличиваются на 20-25%.
Еще один крупный партнер для малого и среднего промышленного бизнеса Прикамья – «СИБУР Холдинг» в рамках «дорожной карты» сотрудничает с 44 предприятиями региона. В 2017 году объем закупок компании составил 733 млн рублей, в 2018-м – 1,1 млрд. В 2019 году планируется нарастить объем поставок до 1,35 млрд рублей.
Благодаря реализации программы по промкооперации ПАО «НПО «Искра» смогло в два раза увеличить выручку предприятия – до 15,4 млрд рублей, Корпорация ПСС – до 850 млн рублей (+35%), а Лысьвенский завод эмалированной посуды – до 1,8 млрд (+20%).
Директор Лысьвенского металлургического завода Сергей Дубовский отметил: «Мы в основном сотрудничаем с малым бизнесом. Только в Лысьвенском округе у нас закупают металл несколько предпринимателей». Руководитель предприятия подчеркнул, что поддержка со стороны государства по данной программе ощущается в полной мере, а возникающие проблемы решаются оперативно и в режиме онлайн.
Также Евгений Давыдов рассказал о создании Портала промышленной кооперации Пермского края – единой информационной системы с данными о поставщиках и производителях Пермского края, способной обеспечить быструю оценку производственных возможностей региона и поиск сторон для сотрудничества, и сообщил, что «на сегодняшний день зарегистрировано 194 предприятия».
© «Вечерние Ведомости»
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