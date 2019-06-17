В этом году промышленные предприятия Пермского края начнут сотрудничать с пятью крупными холдингами

19:02 | 18.06.2019

В рамках заседания Совета директоров промышленных предприятий Пермского края были представлены промежуточные итоги по реализации проекта «Обеспечение заказами промышленных предприятий Пермского края».



Работа по развитию промышленной кооперации ведется по шести направлениям. Это работа с крупными холдингами, в том числе по «дорожным картам», организация внутрирегиональной кооперации промышленных предприятий, создание единого информационного пространства промышленности региона, активное продвижение пермской промышленной кооперации, развитие цифровых технологии и поддержка экспорта.



Губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что по промышленной кооперации регион делает шаг за шагом. «У края сложились хорошие отношения с крупными предприятиями страны. Последняя встреча была с Магнитогорским металлургическим комбинатом на Петербургском международном экономическом форуме. У них хорошее отношение к краю, очень довольны своим заходом в Лысьву, готовы по программе кооперации работать. Поэтому ставьте задачу: мы, правительство края, как такой крупный маркетинговый центр на госплан не претендуем, не можем и не должны, но продвигать и защищать ваши интересы точно в состоянии», – обозначил позицию краевых властей глава региона.



По словам директора Регионального центра инжиниринга Евгения Давыдова, сейчас реализуются две «дорожные карты» – с ПАО «Газпром» и ПАО «СИБУР Холдинг», а до конца 2019 года должны быть подписаны еще пять «дорожных карт» – с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ПАО «Метафракс», ООО «Метизно-металлургическая компания», ПАО «Уралкалий» и ПАО «Газпром нефть».



Евгений Давыдов отметил высокую эффективность действующих «дорожных карт». Так, в рамках «дорожной карты» с ПАО «Газпром» начали сотрудничать порядка 53 региональных компаний, 16 компаний поставляют свою продукцию, для внедрения в производство утверждены 38 новых производственных решений. Общий объем закупок «Газпрома» в 2018 году составил 9,26 млрд рублей, в 2019-м эта сумма должна возрасти до 18,8 млрд рублей. Отмечается, что ежегодно объемы продукции, не относящейся к газотурбинной тематике, увеличиваются на 20-25%.



Еще один крупный партнер для малого и среднего промышленного бизнеса Прикамья – «СИБУР Холдинг» в рамках «дорожной карты» сотрудничает с 44 предприятиями региона. В 2017 году объем закупок компании составил 733 млн рублей, в 2018-м – 1,1 млрд. В 2019 году планируется нарастить объем поставок до 1,35 млрд рублей.



Благодаря реализации программы по промкооперации ПАО «НПО «Искра» смогло в два раза увеличить выручку предприятия – до 15,4 млрд рублей, Корпорация ПСС – до 850 млн рублей (+35%), а Лысьвенский завод эмалированной посуды – до 1,8 млрд (+20%).



Директор Лысьвенского металлургического завода Сергей Дубовский отметил: «Мы в основном сотрудничаем с малым бизнесом. Только в Лысьвенском округе у нас закупают металл несколько предпринимателей». Руководитель предприятия подчеркнул, что поддержка со стороны государства по данной программе ощущается в полной мере, а возникающие проблемы решаются оперативно и в режиме онлайн.



Также Евгений Давыдов рассказал о создании Портала промышленной кооперации Пермского края – единой информационной системы с данными о поставщиках и производителях Пермского края, способной обеспечить быструю оценку производственных возможностей региона и поиск сторон для сотрудничества, и сообщил, что «на сегодняшний день зарегистрировано 194 предприятия».