Пермь: новости дня
18:08 | 18.06.2019
Комитет по местному самоуправлению поддержал изменения в администрации Перми
Согласно проекту решения к контрольному департаменту перейдут функции контрольно-аналитического департамента администрации города Перми, а также ряд функций управления внешнего благоустройства, в частности, обеспечение мониторинга содержания территории и оценка состояния благоустройства. Планируется, что контрольный департамент начнет работу со 2 сентября 2019 года, после этого будет создано подведомственное муниципальное казенное учреждение - административно-техническая инспекция города Перми.
Депутаты интересовались сроками реализации, дополнительными источниками финансирования и вероятностью сокращения муниципальных служащих в связи с оптимизацией структуры администрации города.
«Депутатский корпус старается развивать инфраструктуру города, обеспечить граждан рабочими местами. Создание нового уполномоченного органа не должно нести за собой риски для них», – подчеркнул депутат Олег Бурдин.
Депутат Наталья Рослякова спросила о целевых показателях работы департамента. По словам представителей администрации, показатели подготовят к концу года.
«Административно-техническая инспекция пока работает у нас в ограниченном режиме. Усиление контроля за состоянием благоустройства на местах, безусловно, дело хорошее. Возможно, настало время расширить спектр деятельности ГАТИ на всю Пермь. И мы получим единый механизм контроля и самое главное – центр ответственности», - считает первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.
Члены комитета поддержали проект решения по департаменту земельных отношений. В частности, речь идет об исключении из функций департамента предоставления отсрочек и рассрочек по аренде за использование земельных участков, а также досрочном их прекращении. Данное изменение связано с признанием утратившим силу постановления правительства Пермского края от 03.06.2009 № 346-п «Об утверждении Порядка предоставления отсрочек и (или) рассрочек по уплате арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Пермского края». Контроль за исполнением возложен на комитет по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской Думы.
Администрации рекомендовано привести муниципальные правовые акты в соответствие до 1 июня 2020 года.
© «Вечерние Ведомости»
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