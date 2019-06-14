В Перми идет борьба с борщевиком

15:23 | 18.06.2019

Обработка уже прошла в Дзержинском районе и в поселке Новые Ляды. Всего на территории города в июне-июле планируется уничтожить борщевик на территории 30 га.



Главная опасность для человека от контакта с борщевиком Сосновского – это его ядовитость и токсичность. Результатом контакта с растением могут быть ожоги и аллергии.



Для борьбы с ним выбран самый действенный способ – химический. Используемые препараты безопасны для человека и животных. Обработка пройдет вдоль дорог, на пустырях и в других местах во всех районах Перми.



Работы по уничтожению зарослей спланированы на несколько лет, так как запасы семян в почве могут прорастать в течение 5-7 лет и более.