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Пермь: новости дня


15:23 | 18.06.2019

В Перми идет борьба с борщевиком

Обработка уже прошла в Дзержинском районе и в поселке Новые Ляды. Всего на территории города в июне-июле планируется уничтожить борщевик на территории 30 га.

Главная опасность для человека от контакта с борщевиком Сосновского – это его ядовитость и токсичность. Результатом контакта с растением могут быть ожоги и аллергии.

Для борьбы с ним выбран самый действенный способ – химический. Используемые препараты безопасны для человека и животных. Обработка пройдет вдоль дорог, на пустырях и в других местах во всех районах Перми.

Работы по уничтожению зарослей спланированы на несколько лет, так как запасы семян в почве могут прорастать в течение 5-7 лет и более.

© «Вечерние Ведомости»

 


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