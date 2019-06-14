В рамках нацпроекта Пермский край получил 129 млн рублей на развитие центров компетенций

15:10 | 18.06.2019

На Совете директоров промышленных предприятий Пермского края обсудили результаты реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».



По словам губернатора Прикамья Максима Решетникова, повышение производительности труда – это еще одно важное направление в работе как предприятий, так и краевых властей. «В прошлом году у нас было 26 участников программы, более 5 тыс. сотрудников мы обучили, рост производительности составил от 3 до 8%. По итогам 2019 года в целом по краю рост производительности должен составить 2,4%. Немаленькие цифры, учитывая объемы и обороты нашей промышленности. Число участников программы должно увеличиться до 69, а обучаемых сотрудников – до 6 тыс. Все деньги остаются в крае: обучают наши же вузы. 129 млн рублей мы получили из федерального бюджета на поддержку центров компетенций. Это говорит о том, что мы с вами создаем систему, это не разовые проекты, мы с вами создаем культуру. Этот проект должен работать и дальше», – подчеркнул глава региона.



Заместитель министра промышленности Пермского края Елена Дегтярева рассказала, что документ о получении этих средств из федерального бюджета был подписан на минувшей неделе. «Сейчас мы уже отобрали 8 компаний и образовательных учреждений, которые будут предоставлять консультационные услуги по обучению сотрудников для предприятий-участников проекта. Сейчас ведем работу по распределению предприятий, которые будут вести самостоятельную работу с компаниями-консультантами. Кроме того, 15 компаний продолжают вести совместную работу с Федеральным центром компетенций», – добавила замминистра.



Предприятия-участники национального проекта могут получить льготный заем Фонда развития промышленности в размере 50-300 млн рублей под 1% годовых сроком до 5 лет. Средства можно потратить на модернизацию производства и обучение сотрудников.



В частности, в этом году завершены пилотные проекты в АО «Пермский мукомольный завод» и филиале АО «Газпром бытовые системы». Так, на пилотном потоке мукомольного завода по производству пшеничной муки незавершенное производство сократилось на 24,7%, время протекания процессов – на 26%, производительность труда возросла на 1,3%. В рамках проекта предприятию возместят 2,7 млн рублей на обучение сотрудников.



На пилотном потоке «Газпром бытовые системы» по производству встраиваемых духовых шкафов незавершенное производство сократилось на 68%, время протекания процессов уменьшилось на 5%, выработка на одного сотрудника возросла на 33%, а производительность труда – на 33%. Сумма возмещенных средств составила 459 тыс. рублей.



Кроме того, к завершению подходят проекты на предприятиях «ЭЛКАМ-Нефтемаш», АО «Инструментальный завод – Пермские моторы», ООО «Краснокамский РМЗ» и АО «ОДК – Пермские моторы».



Также отмечается, что до 1 октября 2019 года планируется обучить не менее 6 тыс. сотрудников предприятий-участников проекта, а к 1 сентября 2019 года – запустить «Фабрику процессов» совместно с Политехническим университетом. Мастер-класс по работе «Фабрики процессов» состоится в рамках Пермского инженерно-промышленного форума, который пройдет в октябре этого года.



Генеральный директор ГП «Пермский целлюлозно-бумажный комбинат» Александр Сухановский отмечает: «С утверждением нацпроекта по повышению производительности труда мы получили дополнительный импульс для дальнейшего совершенствования производственных процессов. Задача сейчас – удержать те темпы, которые мы набрали. С точки зрения экономики приведу один пример. Благодаря вовлеченности персонала в повышение производительности труда, на производстве гофротары годовая текучесть кадров составила всего лишь 2%. Это говорит о том, что людям интересно у нас работать, развиваться профессионально, и мы предоставляем такие возможности».



Напомним, что с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Производительность труда», в 2018 году получившая статус национального проекта. Участие в ней на данный момент приняли порядка 30 предприятий. Программа осуществляется при поддержке Министерства экономического развития РФ, правительства Пермского края, Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, Регионального центра компетенций и сформированных групп на предприятиях-пилотах.