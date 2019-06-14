В благотворительном забеге «На одном дыхании» приняло участие 960 человек

19:10 | 17.06.2019

В воскресенье, 16 июня, в Перми прошел четвертый благотворительный забег «На одном дыхании». Его участниками стали 960 человек. Благодаря им удалось собрать 502 тыс. рублей, которые будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями и детям-сиротам.



За счет вырученных средств будут профинансированы два проекта – «Неотложка» и «Забота с уважением». «Неотложка» помогает родителям детей с тяжелыми заболеваниями оплатить обследования, HLA-типирование, дорогостоящие препараты, проезд к месту лечения, реабилитационные процедуры. Проект «Забота с уважением» нацелен на улучшение условий проживания детей в детских домах: благодаря взносам участников забега будут оплачены услуги психологов, помогающих внедрять в учреждения методики работы и менять отношение к детям.



Отметим, «На одном дыхании» пробежали не только прикамцы, но и жители Екатеринбурга, Казани и Новосибирска. Участникам было предложено две дистанции на выбор – 2 км (их преодолели около 700 бегунов) и 10 км (порядка 200 человек). Еще 82 человека приняли участие в Fun Run – забеге в смешных костюмах. Мероприятие дополнила развлекательная программа: в Digital Port прошел праздник для всей семьи, а также увлекательные мастер-классы для малышей и взрослых.



У тех, кто не смог поучаствовать в соревновании, но хотел помочь онкобольным и сиротам, была возможность внести свой вклад на сайте забега, в разделе «Не пробегу, но помогу».



Соорганизаторами мероприятия являются благотворительный фонд «Берегиня», благотворительная организация «Солнечный круг», Ассоциация спорта, красоты и здоровья Пермского края.



Напомним, в прошлом году участники забега «На одном дыхании» собрали 652 тыс. рублей. Эти деньги позволили сделать ремонт групп в одном из детских учреждений, а также помогли 18 детям с онкологическими заболеваниями. В 2017-м было собрано 344 тыс. рублей. Благодаря вырученным средствам были оплачены три месяца работы нянь «Службы Айболита», а ребята из пяти семей, проходящие лечение в детском онкоцентре, смогли вовремя попасть на обследование в российские медцентры. Кроме того, эти средства позволили пройти обследования МРТ и ЭЭГ Софии Фарафановой. В 2016 году общая сумма благотворительных взносов составила 200 тыс. рублей. Половина из них была направлена на двухмесячную зарплату больничным няням, а другая половина – на поиск и транспортировку донора костного мозга для Даниила Просвирнина.



В Пермском крае регулярно проходят спортивные мероприятия, в том числе и благотворительные. Например, в ноябре 2018 года состоялся «Теплый забег», в котором приняли участие 1600 пермяков. Преодолев дистанции, бегуны «поделились теплом» с детьми, нуждающимися в помощи. Акция собрала более 700 тыс. рублей.