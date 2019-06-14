Игорь Комаров взял под личный контроль конфликт в Чемодановке

18:34 | 17.06.2019

16 июня в Пензе полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в с. Чемодановка. По версии следствия, вечером 13 июня между жителями села произошел конфликт, в ходе которого пострадало пять человек, один из них скончался от полученных повреждений в больнице вечером 14 июня. По данному факту возбуждено уголовное дело.



По словам полномочного представителя, необходимо провести компетентное и бескомпромиссное расследование причин и обстоятельств происшествия и максимально быстро стабилизировать ситуацию.



«Я понимаю людей, которые живут в Чемодановке. Задача органов власти и правоохранительного блока области - обеспечить спокойную жизнь граждан, решение проблем, выяснение причин с целью недопущения подобных случаев в будущем», - подчеркнул Игорь Комаров, обращаясь к губернатору Ивану Белозерцеву и руководителям правоохранительных органов региона.



Полпред поручил главе региона в ежедневном режиме докладывать о расследовании уголовного дела и мерах по обеспечению общественной безопасности, а также в кратчайшие сроки разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в с. Чемодановка на ближайшую перспективу с указанием ответственных лиц и источников финансирования.



Иван Белозерцев и руководители правоохранительных органов региона сообщили о принимаемых оперативных мерах. «Мы в рамках созданного штаба ориентированы на обеспечение легитимности расследования уголовного дела. Что касается семьи погибшего, уже оказываем поддержку», - уточнил губернатор Пензенской области.



17-18 июня в Чемодановке во время приема в прокуратуре РФ граждане смогут обозначить основные вопросы, которые их беспокоят. В том числе будет проведена проверка деятельности органов власти в этом населенном пункте. По результатам проведенных проверок будут сделаны соответствующие выводы.