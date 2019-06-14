Власти Перми опубликовали график проведения торгов на право размещения НТО

18:30 | 17.06.2019

Администрация Перми планирует выставить на торги 199 лотов. Извещения о проведении аукционов будут опубликованы в июне.



Одна из основных целей опубликования графика – сделать процедуру проведения аукционов максимально прозрачной. На этом настаивает глава Перми Дмитрий Самойлов. Таким образом, предприниматели могут планировать свою работу: заранее определиться с местами, на которых хотели бы разместить НТО, а затем принять участие в торгах.



В департаменте экономики и промышленной политики пояснили, что места для нестационарных торговых объектов расположены в разных районах города: Индустриальном, Кировском, Ленинском и Дзержинском.

Площадь нестационарных объектов варьируется от 6 до 30 кв. метров. Специализация объектов – продажа печати, цветов, овощей и фруктов, мяса и мясной продукции, хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, молока и молочной продукции.



График аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов можно посмотреть здесь: http://www.gorodperm.ru/actions/main/trade-and-services/roznica/.



В рамках достигнутых договоренностей с предпринимателями в типовой договор на право размещения НТО вносятся изменения. Таким образом, срок на установку НТО по итогам торгов увеличится до трех месяцев, чтобы предприниматели имели возможность изготовить объект по новой типовой форме. Также уменьшается штраф за нарушение отдельных пунктов условий договора с 50% годовой платы до 25%. Кроме того, предусматривается возможность внесения платы за первый год размещения нестационарного торгового объекта в течение года с даты заключения договора. По мнению городских властей, такое решение окажет поддержку предпринимателям и будет способствовать развитию нестационарной торговли.