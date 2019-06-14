Молодые педагоги Перми примут участие в «Летней школе»

18:24 | 17.06.2019

Открытие лагеря состоится 18 июня в 10:00 в школе №59 (проспект Парковый, 8а).



Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, «Летняя школа» молодых педагогов физики, химии и биологии пройдет на образовательных площадках школы №59, техно-школы и школы №42. В рамках проекта, в котором примут участие 70 педагогов, будут работать физический, биологический и химический факультеты.



Пермские учителя посетят мастер-классы, физическую лабораторию, посвященную научным развлечениям, примут участие в химических экспериментах, научатся использовать цифровой микроскоп и цифровую лабораторию РобикЛаб. Для гостей также проведут экскурсию по лабораториям техно-школы. На площадках школ будут работать цифровые лаборатории и обучающие интерактивные блоки. По итогам работы участники летней школы разработают дидактические материалы для использования на уроках и создадут банк методических разработок. Кроме этого, педагоги узнают, как проводить лабораторные и исследовательские практикумы на уроке и во внеучебной деятельности, какие современные технические средства применяются на уроках химии, биологии и физики.



По окончании «Летней школы» участники получат сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации.