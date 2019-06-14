Пермяки могут продавать продукцию с приусадебных участков

18:02 | 17.06.2019

В Перми оборудованы торговые места для реализации продукции с приусадебных участков. Они располагаются на розничных рынках и в нестационарных торговых комплексах.



Как сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, места расположены в каждом районе Перми. В частности, на Центральном рынке организовано до 100 торговых мест. Предусмотрена льготная оплата для пенсионеров, инвалидов, отсутствует арендная плата для торгующих старше 80 лет.



На розничном рынке Орджоникидзевского района по улице Писарева, 25 имеется 20 торговых мест для реализации излишков собственного урожая, которые предоставляются безвозмездно. 10 торговых мест предназначены для реализации цветов, рассады, зелени. Арендная плата составляет не более 50 рублей, при этом она взимается за уборку территории и охрану. Бесплатные торговые места также предоставляются в нестационарных торговых комплексах по улице Молдавской, 3, улице Первомайской, 14-16, улице Репина, 74.



На территории Мотовилихинского района в торговом комплексе «Мотовилихинский» (площадь Восстания, 25) организовано до 20 торговых мест, предоставляемых за минимальную плату.



В Кировском районе торговый комплекс «Кировский» (улица Чистопольская, 31) имеет 30 торговых мест для реализации собственной продукции садоводства, на которых в течение 2-3 дней можно торговать бесплатно. Также в Кировском районе на улице Автозаводской, 44 у торгового центра «Закамский» организовано 10 торговых мест, за пользование которыми взимается установленная организатором плата.



В Индустриальном районе на улице Семченко, 8 и улице Семченко, 10 организовано до 12 торговых мест, 4 из которых предоставляются на безвозмездной основе. На улице Геологов, 1 – 20 торговых мест со свободным размещением.



На территории Дзержинского района по улице Пожарского, 11 установлено 10 торговых мест, часть из которых предоставляется бесплатно.



В Свердловском районе по улице Гусарова, 5 оборудовано 20 торговых мест для реализации собственной продукции с приусадебных участков и огородов. Аналогичные торговые места оборудованы при нестационарных торговых комплексах по улице Загарьинской, 38 (10 торговых мест) и улице Холмогорской, 25а (6 торговых мест). Отдельно стоящие торговые прилавки оборудованы по адресам: улица Серпуховская, 6 (вдоль улицы Уденской); пересечение улицы Красноармейской – Комсомольского проспекта. Размещение на указанных торговых прилавках – в свободном порядке на безвозмездной основе.



На территории поселка Новые Ляды работают две постоянно действующие сельскохозяйственные ярмарки, где также предоставляются торговые места для реализации сезонной продукции с приусадебных участков граждан.



Для получения подробной информации по условиям аренды гражданам необходимо обращаться к администраторам указанных торговых объектов, на Центральном рынке – в отдел аренды.



В департаменте экономики и промышленной политики также отметили, что при реализации продукции с собственных приусадебных участков при себе необходимо иметь документ, выданный органом местного самоуправления (правлением садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан), подтверждающий, что продаваемая продукция произведена лицом на принадлежащем ему или членам его семьи земельном участке, используемом для ведения личного подсобного хозяйства (дачного строительства, садоводства и огородничества), с указанием сведений о размере общей площади земельного участка.



Однако предъявление указанных документов при предоставлении торгового места остается на усмотрение администрации торгового объекта.



При реализации мясной, молочной продукции необходимо иметь заключение ветеринарной лаборатории. В частности, такая лаборатория имеется на территории Центрального рынка (улица Пушкина, 104).