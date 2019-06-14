В Ленинградской области откроют стелу героям-пермякам

17:53 | 17.06.2019

В четверг, 20 июня, на мемориале «Невский пятачок» (город Кировск Ленинградской области) состоится торжественное открытие стелы героям-пермякам, погибшим при защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.



В церемонии примут участие официальные представители Пермского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ветераны и блокадники.



Установка стелы станет знаковым событием для Пермского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В годы Великой Отечественной войны Пермский край (тогда Пермская область) стал домом для 379 тыс. ленинградцев. Именно в Пермский край в эвакуацию были отправлены ключевые промышленные предприятия, учреждения культуры, детские сады, прославленный Мариинский театр, знаменитый на весь мир Русский музей. Десятки тысяч пермских сынов отправились на фронт (примечательно, что Пермь входила именно в Северо-Западный фронт, который был призван защищать в том числе и ленинградцев). Тысячи наших земляков положили головы на Невском пятачке.



Невский пятачок стал одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов. Во время Великой Отечественной войны на Невский пятачок обрушивалось более 50 тысяч бомб и снарядов в сутки. На этом клочке земли площадью всего два километра за время боевых действий было уничтожено всё живое.