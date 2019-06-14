Пермяков приглашает клуб настольных игр под открытым небом

04:26 | 16.06.2019

С 18 июня по 1 июля в сквере им. Розалии Землячки будет организован клуб настольных игр при поддержке администрации Мотовилихинского района Перми и ТОС «Висим».



В будние дни в течение двух недель жители и гости Мотовилихинского района смогут поиграть в настольные игры: шахматы, шашки, нарды, домино и другие. Для самых маленьких будет организован отдельный стол с играми, подходящими по возрасту. В клубе будут работать статисты, с которыми можно проконсультироваться по правилам и попросить выступить судьями.



- Настольные игры становятся все более актуальным и интересным форматом проведения досуга для разных возрастов. Об этом говорит популярность среди молодежи различных кафе с настольными играми. В сквере будет организован клуб для разновозрастной аудитории, здесь смогут провести время и семьи с маленькими детьми, и люди старшего поколения, - отмечают в отделе по культуре, спорту и молодежной политике администрации Мотовилихинского района.



Часы работы клуба – с 11:00 до 18:00. При неблагоприятных погодных условиях клуб будет работать в библиотеке №4 (ул. Лебедева, 38). Дополнительную информацию можно узнать по телефону 260-28-30.