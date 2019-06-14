Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


04:12 | 16.06.2019

72 прикамца примут участие в региональном этапе конкурса «Цифровой прорыв»

15 июня в Пермском национальном исследовательском политехническом университете стартовал региональный этап конкурса «Цифровой прорыв» платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которого начался 36-часовой форум разработчиков (хакатон). В нём дизайнерам, программистам и IT-управленцам предстоит решить актуальные задачи в сферах здравоохранения, образования и науки, транспорта и логистики, ЖКХ и городской среды. Хакатон завершится 16 июня.

На открытии губернатор Пермского края Максим Решетников поздравил участников регионального этапа, а также отметил, что такие конкурсы и активности очень полезны с точки зрения задач, которые предстоит решить участникам в рамках хакатона. «Ваше участие важно не только вам, но и нам. Реальным результатом будет наше с вами партнерство на благо Пермского края. Подчеркну, что Прикамье — одно из лучших мест в стране, чтобы начинать проекты в сфере цифровизации и развивать свои компетенции, потому что мы один из самых динамичных регионов в сфере IT, у нас много амбициозных и масштабных задач», — подчеркнул губернатор.

Свое приветствие участникам хакатона направил и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его зачитала руководитель направления молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих: «Этот конкурс действительно создает возможности проявить себя, найти команду, разработать новый продукт, но главное изменить жизнь. Свою собственную — получив предложение о работе, своего бизнеса — воспользовавшись советами лучших специалистов, своего города — предложив новые технологичные решения».

От себя Ирина Карих добавила, что хакатон проходит еще в 4 городах России — Казани, Великом Новгороде, Якутске и Симферополе, поблагодарила всех за поддержку и участие. «Впереди у вас 36 часов беспрерывной работы, и я желаю вам продемонстрировать лучшие технологичные решения по самым актуальным направлениям», — отметила она.

Отметим, в Прикамье в хакатоне приняли участие 72 человека. Для попадания на региональный этап конкурса нужно было подтвердить свои компетенции через онлайн-тестирование.

Победители регионального этапа смогут участвовать в 48-часовом хакатоне на федеральном уровне 27–29 сентября. У 400 лучших участников со всей России будет возможность получить грант на развитие проекта от Фонда содействия инновациям, грантовый фонд которого составляет 200 млн рублей. А 20 команд-финалистов смогут выиграть денежный приз из общего фонда в 10 млн рублей.

По результатам участники смогут открыть бизнес, занять вакантное место в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

Напомним, в России, в том числе и в Пермском крае, реализуется нацпрограмма «Цифровая экономика РФ» – комплексная программа цифрового развития. Речь идёт прежде всего о разработке и широком использовании сквозных цифровых решений в системе государственного управления, экономике, коммунальной и социальной сферах, энергетике, промышленности и транспорте. Для достижения этих целей необходимо найти лучшие таланты в сфере ИT, дизайна и управления цифровыми проектами. Проект «Цифровой прорыв» платформы «Россия – страна возможностей» ориентирован на решение этих задач.

«Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля и является одним из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по инициативе президента России Владимира Путина. В Пермском крае мероприятие проходит при поддержке краевого министерства информационного развития и связи.

Проект нацелен на поиск новых кадров для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявок из всех регионов страны.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

09:09 | 16.06.2019
Жителей эвакуировали: в Екатеринбурге на Академическом загорелась квартира

08:56 | 16.06.2019
Прошлой ночью в центре Екатеринбурга люди на ВАЗ-2114 стреляли в окружающих из пейнтбольных ружей

04:26 | 16.06.2019
Пермяков приглашает клуб настольных игр под открытым небом

04:20 | 16.06.2019
Глава Прикамья поручил усилить контроль за организацией массовых мероприятий

04:12 | 16.06.2019
72 прикамца примут участие в региональном этапе конкурса «Цифровой прорыв»

15.06.2019

19:03 | 15.06.2019
На Международном боксерском форуме в Екатеринбурге решили создать единую медицинскую базу

17:55 | 15.06.2019
Свердловчанина могут посадить на шесть лет за выломанный забор и кражу

17:29 | 15.06.2019
В Троицкую субботу жители Екатеринбурга почтили память близких митингом-реквиемом

17:15 | 15.06.2019
Фестиваль дворового футбола прошёл в Екатеринбурге

16:16 | 15.06.2019
С заботой о будущем: в Екатеринбурге прошел показ экологичной детской моды

14:01 | 15.06.2019
Школы нового формата появятся в Свердловской области

13:47 | 15.06.2019
Во время форума в Екатеринбурге стало известно о создании Всемирного боксёрского фонда

13:11 | 15.06.2019
Оба опрокинулись: на Серовском тракте столкнулись два автомобиля

12:56 | 15.06.2019
На площадке Шестого Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине открылся стенд Свердловской области

12:29 | 15.06.2019
Новую екатеринбургскую хоккейную Академию оценил Аркадий Чернецкий

11:28 | 15.06.2019
Полицейские Свердловской области провели турнир по стрельбе накануне празднования столетия регионального ГУ МВД

10:44 | 15.06.2019
Нанесённый во время протестов в Екатеринбурге ущерб забору вокруг стройки храма оценили почти в 1 млн рублей

14.06.2019

22:25 | 14.06.2019
«Литьё воруют»: в Екатеринбурге рабочие убрали забор, огораживающий сквер на улице Шейкмана

21:58 | 14.06.2019
Цементовоз всмятку, а фура сгорела: в Екатеринбурге произошло страшное ДТП

19:51 | 14.06.2019
Пермяков приглашают принять участие в фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму

19:27 | 14.06.2019
В систему уральского «Автомобилиста» перешёл Дмитрий Жукенов

19:15 | 14.06.2019
Нашумевшие на Урале образовательные курсы английского языка уличили в пропаганде

18:57 | 14.06.2019
На выходные в Перми будет закрыто движение трамваев на перекрестке улиц Сибирской и Революции

18:48 | 14.06.2019
В Свердловской области уже почти две недели разыскивают мужчину

18:11 | 14.06.2019
15 июня в екатеринбургский парк имени Маяковского можно будет приехать на бесплатном автобусе

17:33 | 14.06.2019
На Сортировке в промышленной зоне появится пять многоэтажек

17:28 | 14.06.2019
Жилинспекция Зауралья лишила лицензий две управляющие компании

17:19 | 14.06.2019
В Кургане вода на Голубых озерах не прошла контроль Роспотребнадзора

17:13 | 14.06.2019
Сергей Баландин назначен первым заместителем главы екатеринбургской таможни

17:11 | 14.06.2019
Краевые власти поддержат еще 8 социально значимых проектов жителей Прикамья

17:04 | 14.06.2019
В Перми начинает работу автобус №50

16:46 | 14.06.2019
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику ДПС за получение взятки от пьяного водителя

16:38 | 14.06.2019
Жители Екатеринбурга рассказали о «резиновых школах» в видеообращении к президенту

16:22 | 14.06.2019
Департамент Росприроднадора по УрФО выявил массу нарушений в деятельности «Сухоложскцемент»

16:18 | 14.06.2019
Прокуратура Зауралья начала проверку по факту смерти учителя от передозировки наркотиками

16:03 | 14.06.2019
Кушвинский городской суд вынес приговор наркосбытчику





Мы в соцсетях



Архив
«    Июнь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 