Пермь: новости дня
04:12 | 16.06.2019
72 прикамца примут участие в региональном этапе конкурса «Цифровой прорыв»
На открытии губернатор Пермского края Максим Решетников поздравил участников регионального этапа, а также отметил, что такие конкурсы и активности очень полезны с точки зрения задач, которые предстоит решить участникам в рамках хакатона. «Ваше участие важно не только вам, но и нам. Реальным результатом будет наше с вами партнерство на благо Пермского края. Подчеркну, что Прикамье — одно из лучших мест в стране, чтобы начинать проекты в сфере цифровизации и развивать свои компетенции, потому что мы один из самых динамичных регионов в сфере IT, у нас много амбициозных и масштабных задач», — подчеркнул губернатор.
Свое приветствие участникам хакатона направил и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его зачитала руководитель направления молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих: «Этот конкурс действительно создает возможности проявить себя, найти команду, разработать новый продукт, но главное изменить жизнь. Свою собственную — получив предложение о работе, своего бизнеса — воспользовавшись советами лучших специалистов, своего города — предложив новые технологичные решения».
От себя Ирина Карих добавила, что хакатон проходит еще в 4 городах России — Казани, Великом Новгороде, Якутске и Симферополе, поблагодарила всех за поддержку и участие. «Впереди у вас 36 часов беспрерывной работы, и я желаю вам продемонстрировать лучшие технологичные решения по самым актуальным направлениям», — отметила она.
Отметим, в Прикамье в хакатоне приняли участие 72 человека. Для попадания на региональный этап конкурса нужно было подтвердить свои компетенции через онлайн-тестирование.
Победители регионального этапа смогут участвовать в 48-часовом хакатоне на федеральном уровне 27–29 сентября. У 400 лучших участников со всей России будет возможность получить грант на развитие проекта от Фонда содействия инновациям, грантовый фонд которого составляет 200 млн рублей. А 20 команд-финалистов смогут выиграть денежный приз из общего фонда в 10 млн рублей.
По результатам участники смогут открыть бизнес, занять вакантное место в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».
Напомним, в России, в том числе и в Пермском крае, реализуется нацпрограмма «Цифровая экономика РФ» – комплексная программа цифрового развития. Речь идёт прежде всего о разработке и широком использовании сквозных цифровых решений в системе государственного управления, экономике, коммунальной и социальной сферах, энергетике, промышленности и транспорте. Для достижения этих целей необходимо найти лучшие таланты в сфере ИT, дизайна и управления цифровыми проектами. Проект «Цифровой прорыв» платформы «Россия – страна возможностей» ориентирован на решение этих задач.
«Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля и является одним из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по инициативе президента России Владимира Путина. В Пермском крае мероприятие проходит при поддержке краевого министерства информационного развития и связи.
Проект нацелен на поиск новых кадров для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявок из всех регионов страны.
© «Вечерние Ведомости»
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