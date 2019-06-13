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Пермь: новости дня


19:51 | 14.06.2019

Пермяков приглашают принять участие в фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму

Жители Перми и Пермского края смогут принять участие в фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ», который пройдет в г. Судаке (бухта Капсель) с 20 по 26 августа. Приехать на фестиваль можно и в качестве участника, и в качестве зрителя. Для этого необходимо до 10 июля подать заявку на сайте мероприятия.

Фестиваль позиционируется организаторами как русский вариант Burning Man и станет финальным мероприятием в рамках молодежного форума «Таврида», который в этом году пройдет в пятый, юбилейный, раз.

Участников ждут ежедневные кастинги, грантовый конкурс для творческих проектов, знакомство с единомышленниками, обмен идеями, творческие коллаборации и создание коллективных арт-манифестов. Для этого на фестивале работают восемь уникальных арт-кварталов, в которых будут жить молодые творцы.

Каждый квартал связан с отдельным видом искусства. Это тематическое креативное пространство под открытым небом, с собственной инфраструктурой, жители которого – 500 молодых профессионалов и коллег по творческому цеху – общаются, участвуют в мероприятиях и работают над арт-манифестом.

Для зрителей приготовлена концертная программа с участием ведущих российских и мировых артистов, разнообразные дневные активности, фестиваль фестивалей, световое шоу, фейерверки и многое другое.

В рамках творческой программы фестиваля пройдут творческие встречи и мастер-классы с профессионалами и заслуженными деятелями арт-индустрии, карнавальные «арт-шествия», выступления коллективов фестиваля «Джаз Коктебель», показы ведущих театров России и многое другое. Более подробную программу фестиваля можно найти на его официальном сайте https://tavridafest.art/.

Молодежный форум «Таврида» — главная творческая площадка страны для создания профессиональных сообществ, в рамках которых молодые люди смогут реализовать свои творческие идеи, найти единомышленников и получить действенные механизмы для общественной и государственной поддержки. В этом году форум объединит молодых режиссеров, художников, дизайнеров, актеров, певцов со всех регионов России. Ежегодно в нем принимают участие и жители Прикамья.

© «Вечерние Ведомости»

 


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