На выходные в Перми будет закрыто движение трамваев на перекрестке улиц Сибирской и Революции

18:57 | 14.06.2019

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, в связи с переустройством сетей на перекрестке с 08:00 15 июня до 23:00 16 июня изменится движение трамваев.



– Трамвайный маршрут №6 «ОАО «Велта» - Разгуляй» будет организован сообщением «ОАО «Велта» - АО «Инкар» и пойдет через улицу Белинского. Пассажиры могут воспользоваться бесплатной пересадкой на другой трамвай.



– Трамвайный маршрут №8 «АО «Инкар» - микрорайон Висим» будет следовать в объезд через улицы Борчанинова и Белинского.



Изменение связано с производством работ по реконструкции улицы Революции на участке от улицы Куйбышева до улицы Сибирской.



- На данный момент на перекрестке улиц Революции и Сибирской переустроено около 80% всех сетей. Сейчас необходимо проложить электрические сети, ливневую канализацию и сеть водоснабжения через улицу Сибирскую. Для этого в выходные будет закрыто движение трамваев. За два дня подрядчик разберет и заново соберет трамвайные пути на этом участке, в понедельник движение трамваев возобновится, - отметил заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич.



Пассажирам общественного транспорта необходимо быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.