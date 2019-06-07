Пермяков приглашают отметить День города в парках

13:52 | 11.06.2019

12 июня День рождения города в парках Перми отметят под звуки барабанов и в отражениях зеркальных людей.



С 14:00 посетителей парка «Счастье есть» (улица Маршала Рыбалко, 106) ждет праздничная барабанная дробь от команды «Light Dreams». Музыканты проверят ладони зрителей на прочность. Они выберут несколько счастливчиков, чтобы исполнить вместе с ними популярные композиции.



Удивлять публику будут и артисты из творческой мастерской «HappyMax». Во время их выступления в небо полетят гигантские мыльные пузыри, на сцене развернется увлекательное действие с участием фокусников и дрессированных животных.



Продолжится концертная программа в компании музыкальной группы 3Dance и танцевальной студии «Фабрика Танца».



Специальными гостями праздника станут зеркальные люди. Увидеть десятки своих отражений взрослые и дети смогут во время зрелищного представления.



На интерактивных площадках для маленьких посетителей проведут мастер-классы по игре на барабанах и современным танцевальным направлениям. Также для ребят будет работать игровая площадка «Дети в городе». Мероприятия в парке «Счастье есть» продлятся до 18:00.



В парке им. Чехова (улица Репина, 20) мероприятие начнется в 14:00 с театрализованного представления при участии вокалиста Александра Андронова и школы спортивного танца «Дуэт». Вслед за ними на сцену парка поднимутся музыканты Пермского губернского оркестра под управлением Евгения Тверетинова.



На интерактивных площадках дети соберут огромный пазл, поломают голову над логическим квадратом и сыграют в волейбол. Праздник здесь продлится также до 18:00.



В саду им. Миндовского (улица Мира, 9) праздничное настроение создадут участники танцевальной студии «JazzMix», вокалистки фолк-группы «Груша» и коллектив ансамбля «Ярмарка». Для самых маленьких зрителей откроются интерактивные площадки. На одной из них педагоги эко-клуба «Умничка» для самых маленьких проведут интересные уроки. Здесь праздничные события пройдет с 14:00 до 17:00.



В саду им. Свердлова (Райский сад) в день рождения города с 16:00 до 18:00 зрителей также ожидают встречи с творческими коллективами Перми. Свои сюрпризы для взрослых и детей приготовил Парк Науки. Музыкальный подарок жителям презентует группа «ЗвуЧат».



В ходе мероприятий на всех площадках разыграют сертификаты на посещение аттракционов и множество сладких призов.