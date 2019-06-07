Пермь: новости дня
13:51 | 11.06.2019
Запущено мобильное приложение «Управляем вместе» для Android
Чтобы воспользоваться приложением, достаточно войти в личный кабинет, используя регистрационные данные сайта «Управляем вместе», или пройти регистрацию, если ранее сервис не был востребован.
После этого можно сообщить о проблеме, отметив координаты или объект на карте, выбрать проблемную категорию и тему, описать проблему и прикрепить подтверждающие фотографии. В течение восьми рабочих дней ответственный орган власти предоставит официальный ответ. В случае, если отчет о решении проблемы не совпадает с действительностью, есть возможность опровергнуть его через личный кабинет в течение 7-15 дней, в зависимости от темы сообщения. Все проблемные темы обозначены на сайте мобильного приложения.
Кроме основной функции отправки сообщений, с помощью мобильного приложения можно просматривать карту объектов, включенных в Программу развития Пермского края. Зарегистрированным пользователям также доступны отчеты о решении всех опубликованных проблем, заявленных другими пользователями сервиса.
Напомним, в апреле команда проекта «Управляем вместе» запустила приложение для пользователей iOS. Из приложения в App Store его скачали более тысячи пользователей. Сейчас около 10% всех сообщений приходят именно через это приложение. Всего же на «Управляем вместе» поступает порядка 500 обращений в неделю. В случае обнаружения ошибок и проблем при использовании сервиса можно сообщить об этом в техподдержку по адресу: support-program@permkrai.ru.
В апреле для зарегистрированных пользователей портала открыли возможность сообщать о проблемах уличного освещения, транспорта и содержания многоквартирных домов. Сейчас в пилотном режиме к проекту присоединилось 50 управляющих компаний, в ведении которых находится порядка 2 тыс. домов в крае.
Проект «Управляем вместе» реализуется в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» федеральной нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».
© «Вечерние Ведомости»
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