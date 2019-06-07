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Пермь: новости дня


18:50 | 10.06.2019

В Перми проверяют готовность мест отдыха у воды

Официальные пляжи давно стали местом притяжения любителей активного образа жизни.

10 и 11 июня все места массового отдыха у воды проходят комиссионную приемку. Традиционно в Перми организовано пять мест отдыха у воды:

- по линии улицы Кировоградской (между улицей Астраханской и улицей Оборонщиков) в Кировском районе,

- на правом берегу возле Коммунального моста в Ленинском районе,

- Мотовилихинский пруд в Мотовилихинском районе,

- район остановочного пункта «КамГЭС» в Орджоникидзевском районе,

- на левом берегу реки Сылвы в поселке Новые Ляды.

Готовность пермских мест отдыха у воды оценивают представители Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Пермскому краю, управления Роспотребнадзора и городского управления по развитию потребительского рынка. Кроме того, Пермская городская служба спасения организует водолазное обследование и очистку дна прибрежной акватории.

- При подготовке к летнему сезону проведены работы по комплексной уборке территорий, а это очистка от мусора, обновление песчаного основания. По мере необходимости отремонтированы и окрашены малые архитектурные формы: скамейки, теневые навесы, урны и другие элементы инфраструктуры для отдыха, - отмечают в департаменте экономики и промышленной политики.

В одном из главных мест отдыха у КамГЭС установлен спасательный пост, смонтирован питьевой водопровод, покрашены урны и скамейки. Работают туалеты (есть и для инвалидов), кабинки для переодевания. От солнца можно будет спрятаться под навесами. Из инфраструктуры – бесплатная стоянка для автомобилей, волейбольная и детские площадки, спортивные тренажеры.

Пляж в Ленинском районе возле Коммунального моста оборудован раздевалками, фонтанчиками с питьевой водой, туалетом. Для активного отдыха там расположена волейбольная площадка и детский городок.

В Новых Лядах в месте отдыха установлены две мобильные туалетные кабинки, отремонтированы теневые навесы и урны, покрашены детские площадки, кабинки для переодевания, спасательный пост, скамейки. Натянута волейбольная сетка.

Все рекреационные зоны у воды обустроены с учетом интересов отдыхающих всех возрастных категорий – везде имеются спортивные площадки и детские игровые площадки.

К началу пляжного сезона спасательные посты будут установлены на всех местах отдыха у воды. Обеспечивать безопасность отдыхающих на всех перечисленных местах в этом году, как и в прошлом, будут 75 матросов-спасателей. В их обязанности входит патрулирование территории у водоема и наблюдение за акваторией пляжа, а также в случае необходимости оказание первой помощи.

Кроме того, вдоль береговых линий будут установлены таблички, запрещающие купание, и аншлаги с правилами безопасности в местах массового отдыха у воды.

С 2017 года спасатели Пермской городской службы спасения несут службу еще и в трех неорганизованных местах отдыха – один в районе Речного вокзала и два на реке Мулянке в микрорайоне Парковый.

© «Вечерние Ведомости»

 


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