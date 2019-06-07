Пермь: новости дня
15:52 | 10.06.2019
В Перми начался ремонт дворов по нацпроекту
Как отметили в департаменте ЖКХ администрации Перми, эта программа является уникальной возможностью по комплексному благоустройству дворов. В настоящее время работы уже ведутся на улице Пушкина, 116б, улице Сигаева, 6, улице Екатерининской, 166а, улице Леонова, 40, 44, улице Седова 9, улице Ушинского, 3, улице Юрша, 9, улице Металлистов, 21 и другим адресам.
Основной перечень работ включает ремонт дворовых проездов, освещение, установку скамеек и урн, оборудование парковок и обустройство тротуаров. Кроме того, есть и дополнительный перечень работ, благодаря которому можно выполнить работы, связанные с обеспечением доступности для маломобильных групп населения, например, установить пандусы и поручни для входных групп в домах. Все подрядные организации после окончания и приемки работ несут гарантийные обязательства в течение 3 лет.
- Национальный проект направлен на обеспечение широкого общественного участия в ходе благоустройства дворовых территорий и мест массового отдыха. Считаю, что в этом проекте наиболее ярко проявляется важность и результативность взаимодействия власти и горожан, так как именно они определяют виды работ, которые нужно провести в их дворах, участвуют в контроле качества, - подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов.
Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, по результатам работы общественных комиссий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2019-2022 годы было рекомендовано 185 территорий, прилегающих к многоквартирным домам, по предложениям, поступившим в 2019 году. Всего с учетом ранее включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» дворов в 2019 году будет отремонтировано 114 дворов, прилегающих к 210 многоквартирным домам, остальные дворовые территории – в 2020-2022 годы.
Все вопросы по благоустройству дворов и перечню работ собственники решают и утверждают на общих собраниях.
В рамках этой программы в 2017 году было благоустроено 185 дворов, объединяющих 269 многоквартирных домов, в 2018 году отремонтирован 91 двор, объединяющий 216 домов.
Напомним, что в городе реализуется три программы, благодаря которым жители могут благоустроить свой двор: приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и муниципальные – «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми», «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми». Реализация этих программ направлена на повышение уровня комфорта проживания пермяков и рассчитана на потребности разных возрастных категорий.
С целью контроля качества и сроков выполнения работ комиссией принято решение осуществлять комиссионные выезды на объекты с привлечением инспекторов общественного контроля.
Напомним, что в 2019 году существенно увеличено федеральное финансирование проекта по формированию комфортной городской среды. Только из федерального бюджета край получил более 800 млн рублей, а из всех источников на благоустройство в регионе направлено 1,3 млрд рублей. Всего в Пермском крае будет благоустроено 464 двора и 129 общественных территорий.
© «Вечерние Ведомости»
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