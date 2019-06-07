Пермь: новости дня
03:34 | 9.06.2019
В 30 школах Прикамья протестируют сервис «Яндекс.Уроки музыки»
Бессрочное соглашение призвано создать условия для сотрудничества в реализации проектов, направленных на поддержку, развитие и внедрение инновационных решений в регионе. Отдельное внимание будет уделено перспективам использования образовательных продуктов Яндекса в школах Пермского края. Яндекс уже реализует в Перми такие проекты, как Яндекс.Учебник и Яндекс.Лицей.
«В прошлом учебном году мы протестировали два образовательных сервиса. Есть что доработать, но направление перспективное, потому что за «цифрой» будущее. Сегодня любая сфера экономики и жизни работает с цифровыми технологиями. Это одно из требований современного мира. Пермский край должен научиться успешно конкурировать в этих условиях. А для этого нам нужны кадры, которые живут с этими технологиями», — обозначил задачу краевых властей Максим Решетников. Также губернатор отметил, что в рамках нацпроекта «Образование», утвержденного президентом страны, в Пермском крае будет создана современная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
Со следующего учебного года около 30 школ начнут работу с сервисом «Яндекс.Уроки музыки». Он дает преподавателям методические рекомендации по проведению уроков музыки в начальной и средней школе. Предполагается, что данный проект продолжит логику формирования в школе цифровой образовательной среды и будет способствовать повышению качества общего образования.
Елена Бунина отмечает: «Пермский край стремительно развивается в сфере информационных технологий и цифровизации образования. Мы активно сотрудничаем с правительством края. Так, Яндекс.Лицей уже работает в трех образовательных организациях Перми, там учатся 76 ребят, а сервисом Яндекс.Учебник пользуются свыше 1990 учителей и более 34000 учеников Пермского края из почти 600 школ».
Яндекс.Учебник содержит более 12 тысяч заданий по русскому языку и математике для 2-4 классов, разработанные на основе примерных рабочих программ по предметам и с учетом ФГОС. Анализ статистики в Яндекс.Учебнике помогает выявить наиболее сложные для учеников темы, предсказывать их успеваемость и выстраивать индивидуальные образовательные траектории.
Яндекс.Лицей — это бесплатные курсы компании «Яндекс» по обучению школьников основам программирования на основе языка Python. Учебная программа, рассчитанная на 2 года обучения, разработана при участии Школы анализа данных «Яндекса». Обучение проходит на базе местных учебных заведений: вузов, учреждений СПО, центров дополнительного образования и детских технопарков-кванториумов. К проведению занятий привлекаются преподаватели, которые прошли специальный отбор и обучение и получают постоянное методическое и техническое сопровождение со стороны Яндекса.
© «Вечерние Ведомости»
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