В 30 школах Прикамья протестируют сервис «Яндекс.Уроки музыки»

03:34 | 9.06.2019

7 июня на Петербургском международном экономическом форуме правительство Пермского края и компания Яндекс заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Прикамья Максим Решетников и генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина.



Бессрочное соглашение призвано создать условия для сотрудничества в реализации проектов, направленных на поддержку, развитие и внедрение инновационных решений в регионе. Отдельное внимание будет уделено перспективам использования образовательных продуктов Яндекса в школах Пермского края. Яндекс уже реализует в Перми такие проекты, как Яндекс.Учебник и Яндекс.Лицей.



«В прошлом учебном году мы протестировали два образовательных сервиса. Есть что доработать, но направление перспективное, потому что за «цифрой» будущее. Сегодня любая сфера экономики и жизни работает с цифровыми технологиями. Это одно из требований современного мира. Пермский край должен научиться успешно конкурировать в этих условиях. А для этого нам нужны кадры, которые живут с этими технологиями», — обозначил задачу краевых властей Максим Решетников. Также губернатор отметил, что в рамках нацпроекта «Образование», утвержденного президентом страны, в Пермском крае будет создана современная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.



Со следующего учебного года около 30 школ начнут работу с сервисом «Яндекс.Уроки музыки». Он дает преподавателям методические рекомендации по проведению уроков музыки в начальной и средней школе. Предполагается, что данный проект продолжит логику формирования в школе цифровой образовательной среды и будет способствовать повышению качества общего образования.



Елена Бунина отмечает: «Пермский край стремительно развивается в сфере информационных технологий и цифровизации образования. Мы активно сотрудничаем с правительством края. Так, Яндекс.Лицей уже работает в трех образовательных организациях Перми, там учатся 76 ребят, а сервисом Яндекс.Учебник пользуются свыше 1990 учителей и более 34000 учеников Пермского края из почти 600 школ».



Яндекс.Учебник содержит более 12 тысяч заданий по русскому языку и математике для 2-4 классов, разработанные на основе примерных рабочих программ по предметам и с учетом ФГОС. Анализ статистики в Яндекс.Учебнике помогает выявить наиболее сложные для учеников темы, предсказывать их успеваемость и выстраивать индивидуальные образовательные траектории.



Яндекс.Лицей — это бесплатные курсы компании «Яндекс» по обучению школьников основам программирования на основе языка Python. Учебная программа, рассчитанная на 2 года обучения, разработана при участии Школы анализа данных «Яндекса». Обучение проходит на базе местных учебных заведений: вузов, учреждений СПО, центров дополнительного образования и детских технопарков-кванториумов. К проведению занятий привлекаются преподаватели, которые прошли специальный отбор и обучение и получают постоянное методическое и техническое сопровождение со стороны Яндекса.