В Прикамье проходит фотоконкурс «Не сиди дома»

03:32 | 9.06.2019

Участником может стать любой житель или гость Перми и края. Номинации конкурса – «Лучшее место лета» и «Лето в Хохловке».



Конкурс проходит в несколько этапов – с 1 июня по 31 августа жители и гости путешествуют и фотографируются на территории Пермского края, размещают свои фотографии в социальных сетях с хештегом #несидидомалетом2019 и геолокацией или в официальной группе конкурса ВКонтакте.



Второй этап – с 1 по 15 сентября – предполагает работу комиссии, которая определит победителей конкурса.



Победитель конкурса в номинации «Лучшее место лета» получит путевку на однодневную экскурсию на двоих по Пермскому краю. За второе место призер конкурса получит два билета в Пермский академический «Театр-Театр», за третье – четыре билета в филиалы Пермского краеведческого музея по выбору.



Победитель конкурса в номинации «Лето в Хохловке» получит спецприз от архитектурно-этнографического музея «Хохловка».



Организатором конкурса выступает агентство по туризму и молодежной политике Пермского края. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону 214-10-80.