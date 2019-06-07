В День города в Перми будет запрещена продажа алкоголя

03:31 | 9.06.2019

В среду, 12 июня, празднуется День России и День города. Постановлением краевого правительства в этот день запрещена розничная продажа спиртного.



Нарушение этого ограничения карается административным штрафом; для должностных лиц он составит 3-4 тысячи рублей, а для юридических – 30-40 тысяч.