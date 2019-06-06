Пермь: новости дня
10:07 | 8.06.2019
«Уралкалий» подписал два специнвестконтракта с Минпромторгом РФ и Пермским краем
Документы были подписаны министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым, губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и генеральным директором ПАО «Уралкалий» Дмитрием Осиповым в рамках Петербургского международного экономического форума.
ПАО «Уралкалий» планирует реализовать два новых проекта по увеличению производства калийных удобрений в Пермском крае - Соликамск-2 и Половодовский калийный комбинат мощностью 2,3 и 2,8 млн тонн соответственно.
Специнвестконтракты предоставляют право на получение компанией нулевой ставки по налогу на прибыль до 2026 года и нулевой ставки по налогу на имущество до 2029 года. Начало производства по этим СПИК «Уралкалий» планирует в 2024 году (Соликамск-2) и 2027 году (Половодовский калийный комбинат). Общий объем инвестиций в проекты в рамках СПИК составит около 155 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест - около 1900.
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации, отметил:
- Успешная реализация проектов позволит увеличить присутствие России на мировых экспортных рынках и поддержит рост внутреннего потребления удобрений. Кроме того, это обеспечит создание новых рабочих мест непосредственно на предприятии, а также в смежных отраслях, связанных с функционированием объекта, и существенно увеличит объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней
Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:
- Мы признательны руководству Минпромторга России и Пермского края за готовность оказывать поддержку в реализации инвестиционных проектов. Специнвестконтракты уже стали ключевым инструментом стимулирования инвестиций в реальное производство, и их появление стало для компании своевременным при принятии нами решения о запуске инвестиций и начале активного строительства.
Кроме того, в рамках ПМЭФ «Уралкалий» и АО «РЖД Логистика» заключили соглашение о совместном развитии логистических проектов. В соответствии с подписанным документом, стороны намерены проработать возможность организации экспортных контейнерных перевозок продукции «Уралкалия» из России в Китай, формирования порожних маршрутов, а также увеличения доли маршрутизации порожних вагонов компании из Китая в Россию.
«РЖД Логистика», в свою очередь, планирует использовать подвижной состав, а также иное оборудование «Уралкалия» на рыночных условиях при реализации проектов по развитию перевозок экспортной продукции.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
10:08 | 8.06.2019
Женский футбольный клуб «Звезда-2005» приглашает на домашний матч
09:23 | 8.06.2019
За рулём легковушки был пенсионер: в Екатеринбурге произошло ДТП с участием Chevrolet Aveo и мотоцикла
08:42 | 8.06.2019
В Екатеринбурге на Посадской загорелась квартира в жилом доме
20:54 | 7.06.2019
Водитель погиб на месте: под Ревдой легковушка столкнулась с фурой
18:48 | 7.06.2019
Пропустить через себя и встрепенуться: В Екатеринбурге состоялась премьера спектакля «Головлёвы»
18:35 | 7.06.2019
Члены Общественного совета обсудили содержание памятников культурного наследия Перми
18:32 | 7.06.2019
Новый дворовый мини-стадион начали строить в Перми на ул. Пихтовой
18:28 | 7.06.2019
В Пермской городской Думе открылась выставка Бориса Сатюкова
18:03 | 7.06.2019
Анатолий Марчевский вновь стал директором Екатеринбургского цирка
17:45 | 7.06.2019
Пермский край поднялся на 22 позиции в Нацрейтинге инвестиционного климата субъектов страны
17:17 | 7.06.2019
В Нижнем Тагиле стартовал II Евроазиатский чемпионат по снайпингу
17:15 | 7.06.2019
На зауральской трассе Citroen C4 влетел в дерево. Пострадал ребенок
17:06 | 7.06.2019
В Нижних Сергах мужчину отправили в колонию за незаконную рубку леса
16:50 | 7.06.2019
Библиотечный центр «Екатеринбург» собирает ненужные пластинки для открытия винил-кроссинга
16:19 | 7.06.2019
Прокуратура и районная администрация добились восстановления горячего водоснабжения на Эльмаше
15:55 | 7.06.2019
Депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов принял участие в церемонии открытия V Всемирных игр юных соотечественников в Ханты-Мансийске
15:51 | 7.06.2019
В Екатеринбурге насильнику 15-летней школьницы вынесли приговор
15:43 | 7.06.2019
В пермском call-центре прошла прямая линия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
15:14 | 7.06.2019
Пермский край привлек инвестиции в 200 млн рублей для производства человекоподобных роботов
15:13 | 7.06.2019
В Нижнем Тагиле парк «Народный» оградят полутораметровым забором
14:52 | 7.06.2019
Полицейские Ревды разыскивают гражданина, подозреваемого в незаконной продаже наркотиков
14:47 | 7.06.2019
На встрече с почетными гражданами Перми городские власти рассказали о перспективных проектах и программе Дня города
14:30 | 7.06.2019
В Кургане чиновник Росавтодора фиктивно «обучал» водителей-иностранцев, работающих в Санкт-Петербурге
14:23 | 7.06.2019
На заседании экспертного совета архитекторов в Екатеринбурге выбрали 5 лидеров-площадок для строительства храма
14:18 | 7.06.2019
Энергетики «Т Плюс» смонтировали 320 метров новой теплосети на улице Газеты «Звезда»
14:14 | 7.06.2019
В выходные в Перми потеплеет