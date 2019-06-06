«Уралкалий» подписал два специнвестконтракта с Минпромторгом РФ и Пермским краем

10:07 | 8.06.2019

ПАО «Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, подписал с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Пермским краем два трехсторонних специальных инвестиционных контракта (СПИК) - в целях стимулирования инвестиционной деятельности в сфере отечественной промышленности.

Документы были подписаны министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым, губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и генеральным директором ПАО «Уралкалий» Дмитрием Осиповым в рамках Петербургского международного экономического форума.

ПАО «Уралкалий» планирует реализовать два новых проекта по увеличению производства калийных удобрений в Пермском крае - Соликамск-2 и Половодовский калийный комбинат мощностью 2,3 и 2,8 млн тонн соответственно.

Специнвестконтракты предоставляют право на получение компанией нулевой ставки по налогу на прибыль до 2026 года и нулевой ставки по налогу на имущество до 2029 года. Начало производства по этим СПИК «Уралкалий» планирует в 2024 году (Соликамск-2) и 2027 году (Половодовский калийный комбинат). Общий объем инвестиций в проекты в рамках СПИК составит около 155 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест - около 1900.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации, отметил:

- Успешная реализация проектов позволит увеличить присутствие России на мировых экспортных рынках и поддержит рост внутреннего потребления удобрений. Кроме того, это обеспечит создание новых рабочих мест непосредственно на предприятии, а также в смежных отраслях, связанных с функционированием объекта, и существенно увеличит объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

- Мы признательны руководству Минпромторга России и Пермского края за готовность оказывать поддержку в реализации инвестиционных проектов. Специнвестконтракты уже стали ключевым инструментом стимулирования инвестиций в реальное производство, и их появление стало для компании своевременным при принятии нами решения о запуске инвестиций и начале активного строительства.

Кроме того, в рамках ПМЭФ «Уралкалий» и АО «РЖД Логистика» заключили соглашение о совместном развитии логистических проектов. В соответствии с подписанным документом, стороны намерены проработать возможность организации экспортных контейнерных перевозок продукции «Уралкалия» из России в Китай, формирования порожних маршрутов, а также увеличения доли маршрутизации порожних вагонов компании из Китая в Россию.

«РЖД Логистика», в свою очередь, планирует использовать подвижной состав, а также иное оборудование «Уралкалия» на рыночных условиях при реализации проектов по развитию перевозок экспортной продукции.