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Пермь: новости дня


18:35 | 7.06.2019

Члены Общественного совета обсудили содержание памятников культурного наследия Перми

В библиотеке имени Пушкина прошло очередное заседание Общественного совета при Пермской городской Думе. Основной темой обсуждения стали памятники культурного наследия и их сохранение.

В работе приняли участие председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, его заместитель Алексей Грибанов, общественные активисты, почетные граждане Перми, члены городского Молодежного парламента, эксперты.

Начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Елена Неганова рассказала о памятниках культурного наследия, включенных в реестр, их состоянии и статусе. В настоящее время в городе Перми расположено 346 объектов культурного наследия, в том числе 49 памятников федерального значения.

Члены совета выступили с предложением провести актуализацию объектов, в частности, исключить из реестра утратившие историко-культурное значение и не подлежащие восстановлению и реконструкции.

Предложение было принято на рассмотрение.

«Памятники культуры должны содержаться в надлежащем виде. Отношение к наследию предков должно быть соответствующим. Это наша история, наши корни, и сохранять их – прямая обязанность каждого гражданина! В скором времени город отпразднует свой 300-летний юбилей, это значимое событие. К этому времени мы должны переосмыслить свое отношение к нашей истории и решить проблемы с памятниками, привести их в надлежащий вид, ведь это украшение нашего города. Важно не упустить момент и вести работы по реконструкции и реставрации памятников», – подчеркнул Юрий Уткин.

Также члены Совета приняли участие в церемонии открытия установленного на здании библиотеки имени Пушкина (Дом Смышляева) барометра. Подобный барометр-термометр появился на фасаде дома в предреволюционные годы и находился там до 70-х годов ХХ века, затем был утрачен.

«В этом году многие исторические линии сошлись: 100 лет Почетному гражданину Пермской области, первому секретарю Пермского обкома КПСС, председателю Пермского облисполкома Борису Коноплеву, а сегодня историческое месте занял барометр, в свое время выписанный из Германии врачом-окулистом Вайнером. Мы знаем историю, мы знаем настоящее, и мы точно знаем, что за Пермью будущее», – отметил Юрий Уткин.

© «Вечерние Ведомости»

 


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