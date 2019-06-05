Новый дворовый мини-стадион начали строить в Перми на ул. Пихтовой

18:32 | 7.06.2019

Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин и координатор партпроекта «Единой России» «Детский спорт» в Пермском крае, депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов оценили ход строительства дворового мини-стадиона на ул. Пихтовой, 28а. Сейчас здесь идут земляные работы по подготовке основания, затем установят ограждение и смонтируют игровую и силовую зоны.



«Для любого депутата нужно, прежде всего, ориентироваться на мнение жителей. В микрорайоне Владимирский спортивной инфраструктуры недостаточно, и поэтому такая инициатива в виде наказа избирателей появилась. Надеюсь, что в августе месяце одно из мероприятий Дня физкультурника мы проведем на этой площадке», - подчеркнул Юрий Уткин.



В Пермском крае создание условий для развития массового и профессионального спорта является приоритетом, обозначенным губернатором региона Максимом Решетниковым. В Перми уже действует сеть из дворовых мини-стадионов, это около 40 объектов в разных районах. Занятость площадок всесезонная. Ежегодно вводится в строй 5-7 новых открытых плоскостных спортивных сооружений, где можно заниматься футболом, баскетболом, волейболом, проводятся бесплатные занятия под руководством тренера, формируются группы здоровья.



«Интерес очень большой у общественности, и это понятно. Появление подобного объекта здесь назрело. Желание заниматься физкультурой в шаговой доступности совершенно естественно, и оно формулируется жителями. А мы помогаем его осуществить, создаем точки притяжения для всех любителей спорта», - сказал депутат Василий Кузнецов.



В рамках реализации программы по возрождению дворового спорта в 2018 году построены мини-стадионы по улицам Халтурина, 12, Подольской, 33, Декабристов, 27, Петропавловской, 60а, Южной, 9 и две хоккейные коробки по улице Кавалерийской, 3а и Леонова, 60.



В этом году в Перми появится 6 площадок: три в Свердловском районе и по площадке в Индустриальном, Кировском, Мотовилихинском районах. Строительство осуществляется на основании конкурсных процедур, ориентировочная стоимость 4,2 млн рублей.