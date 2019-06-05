Пермь: новости дня
18:28 | 7.06.2019
В Пермской городской Думе открылась выставка Бориса Сатюкова
В церемонии приняли участие председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, директор «Центрального выставочного зала» Марина Фельдблюм, представитель семьи Дягилевых Дмитрий Тиунов, исполнительный директор АНО «Центр реализации культурных проектов «Пермский стиль» Михаил Кориненко, члены Молодежного парламента города Перми, совета старшеклассников и учащиеся художественного училища.
В экспозиции представлены графические работы, изображающие город начала и середины прошлого века. Используя приемы графики, автор передает реальную фактуру зданий, наполняет композиционное пространство своими персонажами, транспортом, объектами. Посетители могут представить, как выглядела Пермь и ее жители в прошлом.
«Здесь особенно ясно понимаешь, что Пермь меняется, что-то ушло безвозвратно, а что-то сохранилось до наших дней. Работы Бориса Сатюкова помогают прочувствовать наш город, а с учетом того, что День города не за горами, это особенно актуально, - отметил Юрий Уткин. – Очень понравилась выставка! Техника потрясающая, это настоящее искусство!»
© «Вечерние Ведомости»
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