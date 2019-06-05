Валерий Сухих рассказал о кадровой политике в Пермском крае

12:15 | 7.06.2019

В Калуге состоялось совместное заседание комиссии Совета законодателей РФ по образованию и науке и комитета по законодательству «Ассоциации инновационных регионов России» (АИРР), в которую входит Пермский край. Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих представил коллегам из других регионов доклад об опыте подготовки рабочих кадров в нашем регионе.



По итогам заседания принято решение о разработке федерального законодательства по единым методикам прогноза потребности в кадрах и мониторинга регионального рынка труда, а также ускоренном рассмотрении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования практической подготовки обучающихся.



Валерий Сухих отметил, что реализация кадровой политики в Пермском крае обеспечена законодательно: приняты необходимые нормативные акты, утвержден порядок установления контрольных цифр приема абитуриентов, работа по планированию учебных мест строится на основе социально-экономических прогнозов, запросов отраслевых министерств, работодателей, а также предложений от профессиональных образовательных организаций.



Реализация схемы повлияла на переориентацию образовательных организаций: с 2016 по 2018 год контрольные цифры приема по специальностям и профессиям строительной и химической отраслей увеличились в 1,6 раза, машиностроения – на 4%. При этом контрольные цифры приема по подготовке кадров на специальности юриспруденция и гуманитарные науки, экономика и управление сократились. В 2018 году заказ работодателей на подготовку рабочих кадров был удовлетворен на 92 %. Доля выпускников, трудоустроившихся и распределившихся по заявкам работодателей, в 2018 году составила 95 %.



Также Валерий Сухих в своем докладе отметил успешный опыт дуальной системы подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности. Пермский край входит в число пилотных регионов, где с 2014 года внедряется дуальная система подготовки кадров.



«Рад, что пермский опыт в вопросах кадровой политики высоко оценили на общероссийском уровне. Совет законодателей – площадка, которая позволяет делиться опытом, а также узнавать о работе коллег из других регионов страны. Более того, представленная на Совете информация от субъектов Федерации ложится в основу предложений по корректировке федерального законодательства», - отметил Валерий Сухих.



В заседании приняли участие руководители и представители законодательных органов Калужской области, Республики Саха (Якутия), Тульской области, Удмуртской Республики, Самарской области, Республики Мордовия, Ивановской области, Московской области, Республики Башкортостан, Орловской и Рязанской областей. Возглавляет работу комиссии Совета законодателей РФ по образованию и науке председатель Томской областной Думы Оксана Козловская.



Члены комиссии посетили школу №13 областного центра, а также учебный центр подготовки специалистов для автомобильной промышленности и завод «Volkswagen Group Rus».