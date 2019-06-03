Пермь: новости дня
21:36 | 6.06.2019
Новое производство параформальдегида обеспечит Пермскому краю 100 млн рублей поступлений в бюджет
Соглашение заключено между Пермским краем и ПАО «Метафракс» сроком на 9 лет. Подписи под документом поставили губернатор Прикамья Максим Решетников и генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут.
Документ подтверждает готовность предприятия возвести новое производство параформальдегида на территории Пермского края. В рамках специального инвестиционного контракта регион предоставит «Метафраксу» право на налоговые льготы и преференции.
Мощность установки параформальдегида составит 30 тысяч тонн в год. Кроме того, инвестиционный проект предполагает строительство установки по производству формалина мощностью 180 тысяч тонн в год. Проект общей стоимостью более 5,2 млрд руб. планируется завершить до конца 2021 года. За время действия СПИК налоговые поступления в бюджет Пермского края составят порядка 100 млн рублей.
Губернатор Максим Решетников отметил значимость проекта для региона: «Для Губахи очень важно создание 30 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Они будут высокотехнологичными, что привлечет в город молодых профессионалов, – отметил Максим Решетников. – Кроме того, новое производство ориентировано на импортозамещение и повышение экспорта – около половины продукции будет отправляться за границу. Край, конечно, в этом заинтересован, потому что к 2024 году в рамках нацпроекта предполагается увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до 7695 млн долл».
Председатель совета директоров «Метафракса» Армен Гарслян отметил важность государственной поддержки в развитии компании. «Сегодня инвестиционный портфель «Метафракса» превышает 75 млрд руб. без учета НДС. Реализация инвестпроектов и строительство новых производств обеспечит дополнительные налоговые отчисления в соответствующие бюджеты Российской Федерации, Пермского края и городского округа г. Губаха, а также поспособствует общему социально-экономическому развитию региона», — говорит Армен Гарслян.
Напомним, меморандум о намерении заключить СПИК между Пермским краем и ПАО «Метафракс» был подписан 14 февраля в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума.
Первый СПИК между «Метафраксом», регионом и городом Губахой о строительстве промышленного комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина был подписан в феврале 2018 года.
© «Вечерние Ведомости»
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