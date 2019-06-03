До 2024 года в Чусовом планируется открыть новый цементный завод

21:25 | 6.06.2019

6 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) подписано соглашение по реализации инвестиционного проекта в Чусовском городском округе. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор АО «Карьер» Юрий Старцев.



Общий объем инвестиций в проект составит от 2,3 млрд рублей. Региональные власти окажут поддержку в реализации проекта. Проектная мощность нового промышленного объекта, согласно планам инвестора, будет составлять 300 тысяч тонн цемента в год.



Как отметил губернатор Максим Решетников, в случае успешной реализации проекта запуск Чусовского цементного завода позволит создать до 300 новых рабочих мест. «При эксплуатации планируемых объектов, размер среднегодовых налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит порядка 250 миллионов в год, — отметил глава Прикамья. — Кроме того, не исключено, что компания станет резидентом ТОСЭР».



По словам генерального директора АО «Карьер» Юрия Старцева, фактически реализация проекта уже началась: «Несколько лет назад мы начали геологические изыскания участков и оформление соответствующей документации. Однако на сегодняшний день есть некоторые трудности с вовлечением в реализацию проекта земельных участков, необходимых для строительства завода. Соглашение о взаимопонимании, которое мы подписали сегодня с правительством региона, дает уверенность в том, что эти трудности будут преодолены».



Для создания благоприятной социальной среды АО «Карьер» планирует строительство в заводском поселке жилого дома с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями для размещения части административного персонала и предоставления жилых помещений для будущих работников завода.