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21:25 | 6.06.2019
До 2024 года в Чусовом планируется открыть новый цементный завод
Общий объем инвестиций в проект составит от 2,3 млрд рублей. Региональные власти окажут поддержку в реализации проекта. Проектная мощность нового промышленного объекта, согласно планам инвестора, будет составлять 300 тысяч тонн цемента в год.
Как отметил губернатор Максим Решетников, в случае успешной реализации проекта запуск Чусовского цементного завода позволит создать до 300 новых рабочих мест. «При эксплуатации планируемых объектов, размер среднегодовых налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит порядка 250 миллионов в год, — отметил глава Прикамья. — Кроме того, не исключено, что компания станет резидентом ТОСЭР».
По словам генерального директора АО «Карьер» Юрия Старцева, фактически реализация проекта уже началась: «Несколько лет назад мы начали геологические изыскания участков и оформление соответствующей документации. Однако на сегодняшний день есть некоторые трудности с вовлечением в реализацию проекта земельных участков, необходимых для строительства завода. Соглашение о взаимопонимании, которое мы подписали сегодня с правительством региона, дает уверенность в том, что эти трудности будут преодолены».
Для создания благоприятной социальной среды АО «Карьер» планирует строительство в заводском поселке жилого дома с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными помещениями для размещения части административного персонала и предоставления жилых помещений для будущих работников завода.
© «Вечерние Ведомости»
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