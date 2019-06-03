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Пермь: новости дня


21:22 | 6.06.2019

Henkel ищет в Пермском крае производителя вторичного пластика

6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и президента компании Henkel в России Сергея Быковских.

Компания Henkel работает на российском рынке почти 30 лет. В 2000 году Henkel запустила производство чистящих и моющих средств в Перми. Как рассказал Сергей Быковских, компания продолжает расширять существующие производственные мощности и заинтересована в использовании упаковки из вторичного сырья, а именно переработанного пластика. «На сегодняшний день 40% производимого в мире пластика используется для упаковки, и только 14% отправляется на переработку и используется повторно. Мы ищем для себя поставщиков переработанного пластика, потребность в нем на уровне Перми у нас порядка 800 тонн в год», — подчеркнул он.

В качестве одного из вариантов потенциального сотрудничества была предложена прикамская компания «Упакс-Юнити». «Пермская компания входит тройку крупнейших производителей одноразовой посуды в России. Сейчас предприятие планирует запустить новую линию по переработке вторичного ПЭТ-пластика для дальнейшего вовлечения его в производство. Проект получил поддержку Федерального фонда развития промышленности. Очень перспективный и высокотехнологичный проект», — подчеркнул губернатор Максим Решетников.

Напомним, в реализацию проекта ООО «Упакс-Юнити» намерено инвестировать 1,2 миллиарда рублей. В настоящий момент Федеральный фонд развития промышленности одобрил заявку на получение компанией займа размером 500 миллионов рублей, еще 20 миллионов рублей компания получит от Фонда развития промышленности Пермского края. Кроме того, в феврале в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ-2019) между «Упакс-Юнити» и банком ВТБ было подписано соглашение о финансировании инвестиционного проекта. ВТБ предоставит предприятию банковскую гарантию исполнения обязательств на сумму 578 млн рублей в адрес федерального Фонда развития промышленности, частично профинансировавшего проект. Также банк открывает компании кредитную линию на 477 млн рублей на приобретение оборудования.

ООО «Упакс-Юнити» основано в Перми, осуществляет свою деятельность с 2001 года в одном из перспективных направлений – производстве одноразовой посуды и упаковки из полипропилена. Является одним из ведущих предприятий России по выпуску одноразовой посуды, пластиковых контейнеров для продуктов питания, упаковки для молочной и масложировой продукции. По результатам исследования рынка одноразовой твердой упаковки компания входит в пятерку крупнейших производителей в Российской Федерации. На сегодняшний момент работает три современных производственных цеха, 5460 кв. м складских помещений, 320 сотрудников.

Henkel ведет свою деятельность на российском рынке на протяжении почти 30 лет. История компании началась в России в 1990 году с основания первого совместного предприятия «Совхенк» в г. Энгельс. Сегодня у Henkel 9 заводов в различных регионах страны: в Тосно, Энгельсе, Перми, Коломне, Челябинске, Ульяновске, Ставрополе, Ногинске и Новосибирске. Также реализуется новый инвестиционный проект по возведению производственно-складского комплекса строительных смесей на территории Ленинградской области. В трех бизнес-подразделениях компании работает более 2500 человек.

Россия является одним из важнейших рынков для Henkel. Компания поступательно инвестирует в развитие локального производства, расширяя производственные и логистические мощности. За последние 10 лет Henkel инвестировала в России более 265 млн евро.

© «Вечерние Ведомости»

 


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