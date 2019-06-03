ВЭБ.РФ и Минобрнауки России откроют современный студенческий городок в Перми

21:16 | 6.06.2019

ВЭБ и Минобрнауки России подписали соглашение о создании современного многофункционального студенческого городка с Пермским краем.



Стороны договорились о взаимодействии при реализации проекта создания современного многофункционального студенческого городка на территории субъектов в рамках национального проекта «Образование».



Со стороны ВЭБ.РФ документы подписал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, со стороны Минобрнауки России – министр Михаил Котюков, со стороны Пермского края – губернатор Максим Решетников. Церемония подписания состоялась в присутствии министра экономического развития РФ Максима Орешкина и заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ Светлана Ячевская.



«Для конкурентоспособности нашего высшего образования и привлечения иностранных студентов нам необходимо развивать образовательную инфраструктуру – университету нужна «умная среда». Новое образовательное пространство станет центром притяжения и для иностранных студентов. ВЭБ.РФ может финансировать такие проекты самостоятельно, а также выступить экспертом, который поможет структурировать такой проект. Создаваемая инфраструктура вуза может стать полезной и для жителей города. Использование механизма ГЧП позволит увеличить количество новых мест в современных студенческих городках, а также повысить качество создаваемых мест», — отметила Светлана Ячевская.



«Пермский край сегодня развивает экономику, ориентированную на знания. И кампус становится не просто институтом, оказывающим образовательные услуги населению, но и ресурсом для развития города и края. Сегодня в пермских вузах обучается свыше 2 тысяч иностранных студентов, и мы ставим для себя задачу увеличить их число к 2024 году до 5 тысяч человек. Строительство университетского кампуса — это один из инструментов трансформации экономики, наряду с созданием у нас научно-образовательного центра мирового уровня, ИТ-университета, расширения сети технопарков. Все они позволят привлечь активных молодых людей, способных повлиять на наше будущее, изменить качество жизни населения края», — подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников.



На реализацию мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции студенческих городков для иностранных и иногородних обучающихся и научно-педагогических работников общей проектной мощностью не менее 77,6 тысячи мест в период с 2019 по 2024 годы в рамках федеральной программы «Экспорт образования» предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 102,2 млрд рублей. Реализация данного проекта в формате ГЧП без привлечения дополнительных средств федерального бюджета позволит обеспечить:



• привлечение дополнительных внебюджетных средств в объеме до 78 млрд рублей (из расчета на 40 млрд рублей средств федерального бюджета, необходимых для предоставления капитального гранта в размере 25-40% от стоимости проекта);



• уменьшение стоимости создания 1 места за счет средств федерального бюджета до суммы 450-700 тысяч рублей вместо 1,3 млн рублей по модели бюджетных инвестиций (за счет предоставления капитального гранта в размере 25-40% от стоимости проекта);



• увеличение количества новых мест в современных студенческих городках от 28 до 60 тысяч мест (относительно показателей, утвержденных в паспорте ФП «Экспорт образования» — 77,6 тысячи мест);



• ускоренный ввод новых мест в современных студенческих городках начиная с 2021 по 2024 годы в количестве от 7 до 15 тыс. мест ежегодно (относительно показателей, утвержденных в паспорте ФП «Экспорт образования»).