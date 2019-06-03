В Пермском крае усилят профилактику промышленных заболеваний

21:10 | 6.06.2019

Губернатор Пермского края Максим Решетников и начальник Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО «РЖД» Елена Жидкова договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере промышленного здравоохранения.



Как пояснил губернатор Максим Решетников, в рамках соглашения на базе клинической больницы «РЖД-Медицина» в Перми планируется строительство многофункционального лечебного корпуса с возможностью оказания первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощи для работников РЖД, проживающих на территории Пермского края.



На базе клинической больницы «РЖД-Медицина» города Перми планируется строительство многофункционального лечебного корпуса с возможностью оказания первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощи для работников РЖД, проживающих на территории Пермского края.



«Руководство Пермского края в числе первых выразило желание вывести здравоохранение в регионе на новый уровень. Сотрудничество с сетью «РЖД-Медицина» позволит создать в регионе комплексную систему по профилактике, диагностике, лечению и сохранению здоровья», — говорит Елена Жидкова.



Кроме того, соглашение закрепляет заинтересованность сторон в проведении конференций, семинаров, «круглых столов» и научно-практических мероприятий на базе больниц и поликлиник сети «РЖД-Медицина».



Сеть учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» — «РЖД-Медицина» включает в себя 220 подразделений в 75 субъектах Российской Федерации.



В больницах и поликлиниках сети «РЖД-Медицина» предоставлен полный комплекс медицинских услуг: от первичного приема пациента до сложных хирургических вмешательств и реабилитации.