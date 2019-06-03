16 июня в Пермском крае введут особый противопожарный режим

14:11 | 6.06.2019

В Пермском крае с 16 июня до 10 сентября будет установлен особый противопожарный режим. Такие меры принимаются ежегодно с наступлением летней сухой и теплой погоды, повышением потенциальной опасности быстрого распространения огня в лесах из-за увеличения объема сухих горючих материалов.



По информации краевого министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, с начала пожароопасного сезона обнаружено 11 лесных пожаров, за аналогичный период 2018 года — 14 пожаров. По словам министра Дмитрия Килейко, основной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор. «5 пожаров возникли из-за неосторожного обращения граждан с огнем. 4 пожара – по причине перехода огня с сельхозполей», — подчеркнул министр.



Как пояснили в минприроды, в период действия режима до 10 сентября на территории Пермского края будет запрещено сжигать порубочные остатки, горючие материалы и мусор, разводить костры в лесах вне оборудованных кострищ, а также открытый огонь в парках и на сельскохозяйственных угодьях. До 1 июля будет завершена подготовка 12,4 тысячи объектов противопожарного обустройства, то есть будут оборудованы места отдыха, аншлаги с правилами пожарной безопасности, специальные минерализованные полосы, которые будут служить барьером в случае возникновения возгорания леса, и др.



Во время действия особого режима за нарушение правил пожарной безопасности в лесах ужесточаются штрафные санкции. Штраф для граждан увеличится в 2,5 раза и составит 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — в 2 раза и достигнет 20-40 тысяч рублей, штраф для юридических лиц возрастет в 6 раз и составит 300-500 тысяч рублей.



Кроме того, во время действия особого режима силы и средства лесопожарной охраны находятся в полной готовности. Мониторинг пожарной опасности осуществляется наземным, авиационным и космическим способом. «На территории Пермского края при повышении класса пожарной опасности в лесах проводится авиационный мониторинг с применением легкомоторного вертолета и двух самолетов АН-2 с парашютистами-пожарными на борту. Ежегодно авиацией обнаруживается более 65% лесных пожаров», — комментирует начальник региональной диспетчерской службы Пермского лесопожарного центра Григорий Чечушков.



Напомним, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», который является частью национального проекта «Экология», на обновление лесопожарной техники в Прикамье из бюджета РФ направлено 49,9 млн рублей.



В случае обнаружения нарушений правил пожарной безопасности, а также возгораний в лесу или рядом с ним необходимо сообщить об этом на горячую линию – 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), по телефонам: +7 (342) 241-08-52, 234 94 44 или через мобильное приложение «Берегите лес».