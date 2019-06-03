Пермские приставы разыскали арсенал должника

13:59 | 6.06.2019

Ружья и снайперская винтовка могут уйти в счет погашения долга по кредиту.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, пермяк оформил в банках несколько кредитов, но возвращать деньги не собирался. Банки обратились сначала в суд, а затем к судебным приставам.



Приставы возбудили исполнительное производство, сделали запросы, установили имущественное положение недобросовестного заемщика. Как выяснилось, он не жил по адресу, указанному в исполнительных документах, и вообще хорошо скрывался от служителей Фемиды. Затем установили, что должник – заядлый охотник и владеет зарегистрированным оружием: снайперской винтовкой Remington XCR, охотничьим ружьем Tikka T3, гладкоствольным ружьем Benelli Vinci и комбинированным ружьем CZ.



Для принудительного взыскания долга сотрудник ФССП вынес постановление о запрете регистрационных действий с оружием и направил документ в центр лицензионно-разрешительной работы. В правоохранительные органы направлено письмо об оказании содействия в установлении места хранения имущества, чтобы затем арестовать его и принудительно реализовать. Судебные приставы рассчитывают, что вслед за арсеналом обнаружится и его хозяин.