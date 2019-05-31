Власти Прикамья намерены реконструировать культурно-досуговый центр в Добрянке

18:48 | 4.06.2019

Губернатор Пермского края Максим Решетников внес предложения по поправкам в бюджет Пермского края на 2019 год и плановый период до 2021 года.



Одно из предложений предполагает в 2019-2020 годах направить из бюджета региона 400 млн рублей на реконструкцию культурно-досугового центра в Добрянке. Привести в порядок заброшенное здание губернатор обещал в 2017 году, сейчас появилась возможность выделить средства из регионального бюджета. В 2019 году предлагается направить Добрянке 150 млн руб., в 2020 году — 250 млн руб.



На эти средства предполагается реконструировать зрительный зал, сцену, технические помещения для сотрудников, комнаты для занятий в кружках и секциях, спортивный зал и благоустроить прилегающую к зданию территорию. Это позволит создать в Добрянке многофункциональный культурный центр, в котором жители муниципального района смогут смотреть театральные постановки, заниматься в кружках и спортивных секциях. Мероприятия в новом КДЦ смогут посещать более 55 тысяч жителей муниципалитета. Планируется, что все работы будут завершены в 2021 году.



Кроме того, сегодня предложена к рассмотрению поправка о выделении из бюджета региона 20 млн на реконструкцию Дома спорта в Лысьве.



Средства предполагается направить в рамках государственной программы «Региональная политика и развитие территорий». На рабочей группе депутаты поддержали поправки, теперь их рассмотрят на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края 20 июня.



Отметим, строительство здания КДЦ началось еще в 1978 году и остановилось в 90-х годах. Таким образом, здание не могли ввести в эксплуатацию порядка 20 лет.