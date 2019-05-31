Пермь: новости дня
13:44 | 4.06.2019
Приставы опечатали пожароопасное пермское кафе
Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, сотрудники МЧС выявили в кафе «Эль-Муна» на Компросе, 71 грубые нарушения, несущие реальную угрозу жизни и здоровью людей. Прокуратура Свердловского района краевой столицы выступила инициатором приостановления деятельности кафе.
Судебные приставы запретили ООО «Кабаре» осуществлять деятельность в заведении. Кафе опечатали до вступления решения суда в законную силу. Приставы регулярно проверяют сохранность пломб.
© «Вечерние Ведомости»
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