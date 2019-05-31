Приставы опечатали пожароопасное пермское кафе

13:44 | 4.06.2019

Кафе в центре Перми не прошло проверку на соблюдение требований и норм пожарной безопасности.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, сотрудники МЧС выявили в кафе «Эль-Муна» на Компросе, 71 грубые нарушения, несущие реальную угрозу жизни и здоровью людей. Прокуратура Свердловского района краевой столицы выступила инициатором приостановления деятельности кафе.



Судебные приставы запретили ООО «Кабаре» осуществлять деятельность в заведении. Кафе опечатали до вступления решения суда в законную силу. Приставы регулярно проверяют сохранность пломб.