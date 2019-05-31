Пермь: новости дня
18:09 | 3.06.2019
В 2020 году маленькие лысьвенцы смогут пойти в новую школу
По словам руководителя Управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского, строительство идет с опережением графика. «Сейчас строительная готовность нового учебного заведения составляет 60%: полностью возведен каркас, подведены инженерные сети, подрядчик приступил к внутренним строительным работам, – отметил Дмитрий Левинский. – Планируем ввести объект в эксплуатацию до конца 2019 года». Таким образом, ребята смогут начать учиться в новой школе уже с января 2020 года.
Проект предусматривает строительство трехэтажного здания школы с 3 спортзалами. Предполагается, что новая школа будет оснащена современным оборудованием. Среди учебных кабинетов появится 2 кабинета физики и 2 кабинета биологии, 1 кабинет химии с практикумами и лаборантскими, блок кабинетов технологии (мастерские по обработке металла, дерева, ткани, кабинет кулинарии, робототехники), 2 кабинета информатики на 25 посадочных мест каждый, кабинет ОБЖ, кабинет английского языка с мобильным лингафонным комплексом.
Кроме того, запланировано строительство межшкольного стадиона с беговой дорожкой, площадкой для сдачи нормативов ГТО, футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками.
«Думаю, что это будет одна из лучших школ в крае. Она строится по новому типовому проекту, который предполагает использовать школу под образовательные нужды днем и под досуговые нужды для жителей – вечером. Плюс рядом садик – в этом году начнем его строить. Дал поручение главе городского округа отдельно посмотреть благоустройство территории вокруг. Надо, чтобы подходы и подъезды были устроены комфортно», – подчеркнул Максим Решетников.
Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что при строительстве межшкольного стадиона важно учесть негативный опыт других площадок и сразу предусмотреть доступность стадиона для всех любителей спорта, а также достаточное освещение, чтобы даже в темное время суток на площадке могли проходить тренировки.
Рядом со школой предполагается построить детский сад на 240 мест. Конкурс на строительство будет объявлен в ближайшее время. Здесь, по словам губернатора, важно сразу предусмотреть удобные подъездные пути: чтобы можно было организовать подвоз детей из соседних населенных пунктов и родителям было удобно привозить и увозить ребят.
Строительство школы в Лысьве включено в Адресно-инвестиционную программу Пермского края. Общая площадь школы превысит 25,2 тысячи кв. м. Общая стоимость объекта - порядка 682,3 млн рублей.
Всего в Лысьвенском городском округе работают 23 школы, в них ходит более 9 тысяч учащихся.
Всего в период с 2019 по 2021 г. в Прикамье будет построено 25 школ и 25 детских садов. Из них в Пермском районе за три года возведут 2 школы и 5 садиков. В 2019 году будет введено 5 школ в 5 муниципалитетах и 14 садов в 8 муниципалитетах.
© «Вечерние Ведомости»
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