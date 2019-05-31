В Перми опечатано девять башенных кранов

13:40 | 3.06.2019

Судебные приставы приостановили эксплуатацию башенных кранов на стройках в Индустриальном и Свердловском районах краевой столицы.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, по итогам внеплановой проверки Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору обнаружено более пятисот нарушений в области промышленной безопасности. Девять небезопасных башенных кранов принадлежат ООО «СДМ».



Дальнейшая эксплуатация этих кранов, в соответствии с выводами Ростехнадзора, несет угрозу жизни и здоровью работников ООО «СДМ» и третьих лиц, оказавшихся вблизи от строительных работ с поднятием тяжелых грузов. Действия ООО «СДМ» квалифицированы как грубое нарушение требований промышленной безопасности. Эти нарушения могут привести к аварии и несчастному случаю, к падению башенного крана, к падению груза с высоты, поэтому ООО «СДМ» подвергнуто административному приостановлению эксплуатации башенных кранов на 90 суток.



Башенные краны уже опечатаны, руководство предприятия приступило к устранению нарушений.