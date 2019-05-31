Пермь: новости дня
13:22 | 3.06.2019
В вузах, колледжах и техникумах Пермского края появится более 700 дополнительных бюджетных мест
Правительство Пермского края и федеральное Министерство высшего образования и науки ведут активную работу по увеличению контрольных цифр приема. Увеличение мест произойдет по направлениям: «Информатика и электроника», «Строительство», «Машиностроение», «Педагогика», «Искусство и культура», «Физическая культура и спорт», «Математические и естественные науки», «Гуманитарные науки», «Горное и нефтегазовое дело». В 2019 году на бюджетные места в высших учебных заведениях смогут претендовать порядка 5800 человек, а в 2020 году уже 6200. Учреждения среднего профессионального образования в 2019 году смогут принять на бюджет порядка 14 300 человек, а в 2020 году это число увеличится почти на 400.
Во время обсуждения приемной кампании средних профессиональных и высших учебных заведений губернатор Прикамья Максим Решетников подчеркивал растущую популярность СПО в регионе и некоторых образовательных направлений вузов. Например, по направлению «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов» конкурс вырос в 6 раз (по сравнению с 2017 г.) и достигал 8,8 чел. на место. В 2 раза вырос конкурс на специальность «технология машиностроения». По словам Максима Решетников, это закономерно, «потому что мы уделяем особое внимание этим процессам и развитию цифровой экономики и промышленности. И видим, что и ребята, молодежь это понимает и на это откликается».
Нацпроект «Образование», утвержденный президентом России Владимиром Путиным, охватит период с 2019 года до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.
© «Вечерние Ведомости»
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