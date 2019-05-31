Пермь: новости дня
13:07 | 3.06.2019
В Пермском крае снижен платеж за вывоз коммунальных отходов
Ежемесячный платеж жителей Пермского края в многоквартирных домах снизился на 0,39 рубля и составляет 2,96 рубля за квадратный метр (ранее платеж составлял 3,35 рубля). Ежемесячный платеж для жителей частного сектора снизился на 5,02 рубля и составляет 65,8 рубля с одного проживающего (ранее платеж составлял 70,82 рубля). Для жителей частного сектора платеж по-прежнему выставляется не более чем за двух проживающих. Таким образом, платеж за вывоз ТКО в Пермском крае остается одним из самых низких в стране.
Основанием для пересмотра тарифа послужили корректировка нормативов накопления отходов для жителей региона, а также постановление Правительства РФ, которое обязывает регулирующие органы учитывать изменение платы за негативное воздействие на окружающую среду с 1 января 2019 года.
Действие нового тарифа распространяется с 1 января 2019 года. Перерасчет платы за вывоз отходов для жителей будет выполнен «Теплоэнерго» автоматически. Жителям не нужно обращаться за перерасчетом.
Напомним, платеж жителей определяется, исходя из тарифа на вывоз ТКО, установленного для ПКГУП «Теплоэнерго», и нормативов накопления отходов. В мае министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края снизило нормативы накопления отходов для населения после того, как стало ясно, что реальное количество отходов, образующихся в регионе, существенно ниже прогнозного показателя.
© «Вечерние Ведомости»
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