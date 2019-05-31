Пермь: новости дня
03:01 | 2.06.2019
99% домов в Прикамье подключены к цифровому телесигналу
Напомним, работа по подготовке перехода на цифровое телевидение в Пермском крае началась в июле 2018 года. За это время специалисты определили зону покрытия цифровым сигналом, организовали социальную помощь, обеспечили наличие оборудования и мониторинг цен.
В Прикамье оказывают социальную поддержку пенсионерам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла компенсируют расходы на приобретение цифровой приставки и антенны. «На краевом уровне оказываем социальную поддержку пенсионерам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. На эти цели из бюджета направили свыше 2,8 млн рублей», – подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников. В настоящее время компенсацию получили порядка 3 тысяч жителей Пермского края.
На территории региона продолжают работать более 1000 волонтеров, которые оказывают помощь по подключению и настройке оборудования цифрового ТВ. Общее количество выполненных ими заявок – 2215. Вызвать волонтеров можно, позвонив на региональную горячую линию 8-800-555-05-53 (пн-пт 8:00-20:00, сб 10:00-18:00, звонок бесплатный) или обратившись в муниципальные колл-центры. Также действует круглосуточная федеральная горячая линия по вопросам перехода на ЦТВ – 8-800-220-2002. Отметим, губернатор поручил главам муниципалитетов взять на личный контроль работу специалистов, ответственных за переход на цифровое телевидение. Работа волонтеров должна быть продлена до 3 июля.
Для 1% прикамцев, проживающих вне зоны охвата цифровым сигналом, решением станет использование спутникового ТВ, кабельного и интернет-телевидения. Направить заявку на получение помощи можно в территориальное управление регионального министерства соцразвития.
© «Вечерние Ведомости»
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