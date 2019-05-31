Пермяков приглашают на «Летнюю прогулку»

02:59 | 2.06.2019

12 июня с 8:00 до 22:00 в Перми пройдет «Летняя прогулка» - простое и доступное мероприятие. Каждый участник сам выберет для себя дистанцию по силам и способ передвижения, компанию, время старта, темп прохождения.



В течение одного дня участникам предлагается пройти, пробежать или проехать на велосипеде разные маршруты и обойти все контрольные точки. Пешеходам и бегунам предлагаются дистанции 5 км, 21 км, 50 км, велосипедистам – 50 км.



Каждый участник получит большую карту Перми с нанесенными контрольными точками и предполагаемым маршрутом. Контрольными точками станут интересные места краевой столицы, исторические объекты, красивые площадки, где можно сфотографироваться, а также локации партнеров, где разместятся интерактивные сервисы и интересные активности.



На каждой контрольной точке участнику квеста поставят штамп в карту и зафиксируют время. Количество точек разное для разных дистанций. Тот, кто пройдет все точки, получит значок «покорителя города». Заполненную карту с отметками нужно представить на финише «Летней прогулки» во Дворце молодежи (ул. Петропавловская, 185).



К участию приглашаются все желающие от 4 до 85 лет. Требуется предварительная регистрация на сайте: https://беги.умный-спорт.рф/event/f66bbdd3-0244-418d-92c7-5f9b5fe0978d.



Подробнее узнать о мероприятии также можно по телефону 8-963-882-77-55.