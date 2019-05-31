Пермь: новости дня
02:59 | 2.06.2019
Пермяков приглашают на «Летнюю прогулку»
В течение одного дня участникам предлагается пройти, пробежать или проехать на велосипеде разные маршруты и обойти все контрольные точки. Пешеходам и бегунам предлагаются дистанции 5 км, 21 км, 50 км, велосипедистам – 50 км.
Каждый участник получит большую карту Перми с нанесенными контрольными точками и предполагаемым маршрутом. Контрольными точками станут интересные места краевой столицы, исторические объекты, красивые площадки, где можно сфотографироваться, а также локации партнеров, где разместятся интерактивные сервисы и интересные активности.
На каждой контрольной точке участнику квеста поставят штамп в карту и зафиксируют время. Количество точек разное для разных дистанций. Тот, кто пройдет все точки, получит значок «покорителя города». Заполненную карту с отметками нужно представить на финише «Летней прогулки» во Дворце молодежи (ул. Петропавловская, 185).
К участию приглашаются все желающие от 4 до 85 лет. Требуется предварительная регистрация на сайте: https://беги.умный-спорт.рф/event/f66bbdd3-0244-418d-92c7-5f9b5fe0978d.
Подробнее узнать о мероприятии также можно по телефону 8-963-882-77-55.
© «Вечерние Ведомости»
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