Пермь: новости дня
02:50 | 2.06.2019
Пермяки установили новый рекорд России по самой массовой планке
713 жителей Прикамья собрались на пермской эспланаде и простояли 30 секунд. Коллективное достижение зафиксировано экспертом Книги рекордов России Александром Пересветом. Он пересчитал всех участников и сообщил, что рекорд России побит. Ранее больше всего человек собралось простоять в планке в Ростове-на-Дону (256 человек). Мировой рекорд — 1549 человек — по-прежнему принадлежит китайскому Гонконгу.
Участие в установлении рекорда приняли министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов и руководитель регионального агентства по туризму и молодежной политике Елена Соснина.
Отметим, развитие массового спорта является одной из ключевых задач краевого правительства. Согласно ключевым показателям нацпроекта, утвержденного президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году каждый второй житель края должен систематически заниматься спортом.
Для популяризации спорта в регионе проводятся масштабные спортивные соревнования для любителей и профессионалов, например, легкоатлетические марафоны Забег.РФ и Пермский международный марафон, развивается спортивная инфраструктура: открывается доступ к межшкольным стадионам для всех желающих, оснащаются оборудованием действующие площадки и строятся новые спортивные объекты.
© «Вечерние Ведомости»
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