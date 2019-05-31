Пермяки установили новый рекорд России по самой массовой планке

02:50 | 2.06.2019

1 июня в рамках «Зеленого марафона» в Перми зафиксирован рекорд России по массовому стоянию в планке.



713 жителей Прикамья собрались на пермской эспланаде и простояли 30 секунд. Коллективное достижение зафиксировано экспертом Книги рекордов России Александром Пересветом. Он пересчитал всех участников и сообщил, что рекорд России побит. Ранее больше всего человек собралось простоять в планке в Ростове-на-Дону (256 человек). Мировой рекорд — 1549 человек — по-прежнему принадлежит китайскому Гонконгу.



Участие в установлении рекорда приняли министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов и руководитель регионального агентства по туризму и молодежной политике Елена Соснина.



Отметим, развитие массового спорта является одной из ключевых задач краевого правительства. Согласно ключевым показателям нацпроекта, утвержденного президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году каждый второй житель края должен систематически заниматься спортом.



Для популяризации спорта в регионе проводятся масштабные спортивные соревнования для любителей и профессионалов, например, легкоатлетические марафоны Забег.РФ и Пермский международный марафон, развивается спортивная инфраструктура: открывается доступ к межшкольным стадионам для всех желающих, оснащаются оборудованием действующие площадки и строятся новые спортивные объекты.