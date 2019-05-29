Депутаты Пермской городской Думы обсудили развитие центрального района

16:03 | 31.05.2019

В Ленинском районе города Перми состоялось первое в рамках проекта «Час района» заседание комитета Пермской городской Думы по местному самоуправлению и регламенту.



В работе приняли участие глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Арсен Болквадзе, Александр Буторин, Вячеслав Григорьев, Илья Лисняк, Олег Шлыков, глава Ленинского района города Перми Александр Козенков, представители администрации города Перми. Обсуждались вопросы организации работы по выявлению, сносу и демонтажу самовольных построек, обустройства мест накопления твердых коммунальных отходов и ликвидации несанкционированных свалок на территории Ленинского района города Перми, а также соблюдения прав и обязанностей собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в муниципальной собственности.



«Сегодня мы дали старт проекту «Час района». Депутаты комитета Пермской городской Думы по местному самоуправлению выехали в Ленинский район с контрольной функцией, посмотрели, что сделано и что делается в сфере благоустройства, комфортной городской среды, образования и по другим нашим приоритетам. Особое внимание результативной работе по национальным проектам», - сказал председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. Он добавил, что «критерий оценки один – удовлетворенность жителей, и над этим мы будем работать одной командой вместе с городской и районной администрацией».



С докладом на комитете выступил глава администрации Ленинского района города Перми Александр Козенков. Он рассказал о системной работе по самовольным постройкам. В 2018 году выявлено пять: по двум объектам приняты решения о сносе. По одному - о приведении самовольно реконструированного объекта в первоначальное состояние, по двум проведена государственная регистрация права собственности. Как отметил Александр Козенков, снос самовольных построек в 2018 году за счет бюджетных средств не производился.



Проводится работа по выявлению и демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов. В 2018 году демонтированы 302 незаконные рекламные конструкции. Сотрудниками администрации района выявлены и включены в единый реестр для демонтажа 175 незаконно и самовольно установленных объектов торговли. Большая часть незаконных рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов демонтированы в добровольном порядке. Ежедневно ведется борьба с несанкционированной ярмарочной торговлей продовольственными товарами с лотков и палаток.



В районе активно велись работы по ремонту дорог и тротуаров. В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году на территории района выполнен комплексный ремонт ул. Екатерининской. За счет дополнительного финансирования стал возможен ремонт ул. Ленина на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта.



Проведен ремонт тротуаров по ул. 25-го Октября от ул. Ленина до ул. Луначарского, по ул. Крисанова с ремонтом лестницы у Торгового дома «Новинка», по ул. Петропавловской от ул. Попова в сторону ул. Куйбышева, отремонтированы пешеходные переходы по ул. Советской - Тополевому переулку.



На содержание автомобильных дорог в Ленинском районе в 2018 году были выделены денежные средства в размере более 220 млн руб. В рамках новых пятилетних контрактов сумма будет значительно увеличена.



В 2018 году выданы семь разрешений на размещение на муниципальной земле контейнерных площадок для мусора. Администрация проводит еженедельные рабочие совещания с представителями управляющих организаций, возчиком мусора, регионального оператора. Проводится работа по заключению договоров на содержание контейнерных площадок, расположенных на муниципальной земле, между управляющими компаниями и ООО «ВМ-Сервис». В 2018 году очищены от мусора 24 территории, в том числе ликвидированы четыре несанкционированные свалки в городских лесах Верхне-Курьинского лесничества.



«На территории Ленинского района находятся 317 многоквартирных домов. В 2018 году администрация Ленинского района города Перми представляла интересы муниципального образования на общих собраниях собственников в 82 многоквартирных домах: по смене управляющей компании и в рамках реализации программ по благоустройству придомовых территорий», - подчеркнул глава района Александр Козенков.



Депутаты задали вопросы по самостроям и предпринимаемым мерам по борьбе с ними, по выделению средств в рамках новых пятилетних контрактов на содержание и ремонт дорог, по стихийной торговле, приведению в порядок территорий после демонтажа НТО, по контролю за территорией района, взаимодействию с квартальными, по количеству парковочных мест в районе набережной, по борьбе с граффити в центре.



«Мы бы хотели ознакомиться со всеми практиками в районах. Может быть, в одном районе определенный вопрос решается более интересно, с привлечением общественности, в другом - наработаны свои удачные методы. Мы планируем, что лучшие практики будут внедрены во всех районах города», - сказала председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Наталья Рослякова.



«Начали с Ленинского района, потому что это административный центр, место притяжения и пермяков, и гостей города, площадка для проведения общегородских мероприятий. Состоялся обстоятельный разговор, подняли проблемные темы, будем по ним подробно отрабатывать», - подытожил Юрий Уткин.



«Мне кажется, получился откровенный разговор, мы от имени жителей озвучили ряд вопросов. Обратили внимание на места притяжения пермяков – это набережная, эспланада. У меня сложилось впечатление, что исполнительная власть владеет информацией по району. Важно, чтобы то, о чем мы сегодня говорили, нашло свое продолжение в исполнении и доведении решения вопросов до конца. Мы постараемся проехать все районы Перми и усилить общественный контроль. Задача – привлечь внимание администраций районов к насущным вопросам, которые волнуют пермяков», - прокомментировал первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.



Решение комитета: рекомендовать председателю обратиться к главе Перми с предложением организовать проведение ряда мероприятий: проработать создание единого и общедоступного реестра выявленных самовольных построек в Перми, проводить муниципальный земельный контроль, направленный на выявление самостроев и захвата земли в частном секторе Ленинского района. Активизировать работу по установлению владельцев демонтированных движимых объектов и взысканию с них расходов за демонтаж, не допускать повторного использования таких объектов, обеспечить контроль за соблюдением подрядчиками сроков их хранения. В сфере ЖКХ Ленинского района организовать участие жителей многоквартирных домов в общественном контроле за проведением капитального ремонта фасадов домов за счет бюджета города Перми. Информацию представить до 1 сентября.