Пермь: новости дня
15:01 | 30.05.2019
«Горьковка» презентует сборник воспоминаний писателя Всеволода Иванова
В сборнике представлены воспоминания писателя Всеволода Никаноровича Иванова (1888-1971 гг.) о жизни и службе в Пермской губернии во времена Первой мировой и Гражданской войн (1914-1919 гг.).
Легко и доступно написанные воспоминания В. Н. Иванова адресованы как историкам, краеведам, филологам, так и всем, кто любит читать художественные тексты, наполненные эмоциями и впечатлениями, встречами с интересными людьми, сыгравшими важную роль в истории Пермского края и России бурной эпохи войн и революций первых десятилетий XX века.
Воспоминания дополнены архивными материалами и библиографическим списком публицистики В. Н. Иванова в пермских газетах, а также отдельными текстами его публикаций в пермских газетах 1917-19 гг.
Вступительные статьи к сборнику раскрывают особенности времени и среды, в условиях которых формировался будущий писатель, развивалась его личная история. Авторы статей: Л. А. Обухов, кандидат исторических наук, доцент кафедры новейшей истории России Пермского государственного университета; Д. А. Лобанов, историк, краевед, сотрудник Пермского краеведческого музея, эксперт Министерства культуры Российской Федерации по антикварному оружию и форменному костюму; В. Н. Шумилова, главный библиограф отдела краеведения Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького.
Сборник издан ограниченным тиражом 120 экземпляров. На презентации издание будет передано в библиотеки, архивы и музеи города Перми и библиотеки Пермского края.
Презентация пройдет в конференц-зале (3 этаж, левое крыло). Вход свободный, 12+.
© «Вечерние Ведомости»
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