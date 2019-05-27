«Горьковка» презентует сборник воспоминаний писателя Всеволода Иванова

15:01 | 30.05.2019

4 июня в 16:00 в Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького состоится презентация сборника «Пермские дни роковые Всеволода Иванова (1914-1919 гг.)».



В сборнике представлены воспоминания писателя Всеволода Никаноровича Иванова (1888-1971 гг.) о жизни и службе в Пермской губернии во времена Первой мировой и Гражданской войн (1914-1919 гг.).



Легко и доступно написанные воспоминания В. Н. Иванова адресованы как историкам, краеведам, филологам, так и всем, кто любит читать художественные тексты, наполненные эмоциями и впечатлениями, встречами с интересными людьми, сыгравшими важную роль в истории Пермского края и России бурной эпохи войн и революций первых десятилетий XX века.



Воспоминания дополнены архивными материалами и библиографическим списком публицистики В. Н. Иванова в пермских газетах, а также отдельными текстами его публикаций в пермских газетах 1917-19 гг.



Вступительные статьи к сборнику раскрывают особенности времени и среды, в условиях которых формировался будущий писатель, развивалась его личная история. Авторы статей: Л. А. Обухов, кандидат исторических наук, доцент кафедры новейшей истории России Пермского государственного университета; Д. А. Лобанов, историк, краевед, сотрудник Пермского краеведческого музея, эксперт Министерства культуры Российской Федерации по антикварному оружию и форменному костюму; В. Н. Шумилова, главный библиограф отдела краеведения Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького.



Сборник издан ограниченным тиражом 120 экземпляров. На презентации издание будет передано в библиотеки, архивы и музеи города Перми и библиотеки Пермского края.



Презентация пройдет в конференц-зале (3 этаж, левое крыло). Вход свободный, 12+.