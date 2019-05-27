Пермь: новости дня
14:04 | 30.05.2019
Проблемы размещения НТО в Перми рассмотрели на круглом столе
Начальник департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Александр Кузнецов выступил с докладом о предлагаемых нововведениях в вопросах размещения НТО.
Обсуждались нормативы, способы контроля за нелегальным бизнесом и поддержка добросовестных предпринимателей, а также включение дополнительных мест в схему размещения нестационарных торговых объектов.
«На мой взгляд, борьба с незаконным предпринимательством и его своевременное обнаружение – это главная задача представителей власти. Мы должны проявить политическую волю и проработать практическую схему. Малый и средний бизнес должен почувствовать, что мы на их стороне, мы их поддержим и поможем», – поделился мнением депутат Илья Лисняк.
«Мы не первый год обсуждаем тему НТО и рекламных объектов. Проблемы остаются одни и те же. Методы взаимодействия с бизнес-сообществом прежние: либо действует репрессивный метод, либо метод «задушить в объятиях». Поэтому нужно снять напряженность, пойти навстречу бизнесу: говорить о конкретных нормативах, продемонстрировать конкретные предложения по размещению, внешнему облику объектов, – отметил депутат Александр Филиппов. – Да, решение уже есть, но это не мешает всем вместе его проработать и довести до логического конца, которым будут довольны все».
Депутат Надежда Агишева: «На мой взгляд, концепция проекта не проработана, нет конкретных показателей. Нет понимания, чего добивается администрация в отношениях с бизнесом, какие плюсы получит город и предприниматели. Поставленные цели и принципы не отвечают на простой вопрос «зачем». На мой взгляд, требуется доработка документа, чтобы были довольны все».
«Мы поддерживаем частный бизнес, хотя торговля прекрасно развивается и самостоятельно. Многие предприниматели задействованы в социальной сфере: в школах, детских садах и яслях, спортивных организациях, открывают частные детские сады, организуют транспорт. Мы даем им различные льготы, – прокомментировал заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов. – В случае с размещением НТО и введением новых нормативов мы хотим, чтобы торговля осуществлялась в лучших условиях. Проблемы необходимо решать, а предложения принимать к сведению и использовать для улучшения инвестиционного климата города».
Депутат Пермской городской Думы Геннадий Сторожев убежден, что принятые нормативы необходимо исполнять и решать проблемы с НТО в реальных условиях.
Депутат Пермской городской Думы Михаил Бесфамильный: «Однозначно нестационарная торговля должна регулироваться муниципалитетом. Я поддержал запрет размещать НТО в частном секторе, так как это касалось не только внешнего облика нашего города, но и антисанитарных условий при продаже продуктов, незаконной торговли алкоголем. С другой стороны, предприниматели тоже правы. Контролировать нужно не только представителей открытого бизнеса, которых легко найти».
Все предложения и замечания были приняты к сведению.
© «Вечерние Ведомости»
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