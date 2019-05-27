Пермские энергетики «ЕЭС-Гарант» – в реестре Фонда капремонта

18:44 | 29.05.2019

Пермский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» вошел в реестр квалифицированных подрядных организаций Фонда капитального ремонта Пермского края. Теперь энергоэффективные технологии для жителей будут централизованно предлагаться при проведении капремонта многоквартирных домов. Речь идет о модернизации одной из главных инженерных коммуникаций зданий – системы отопления.



В 2019 году Пермский филиал планирует участвовать в проектах по ремонту внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения многоквартирных домов и установке систем автоматической регулировки тепла (САРТ). Таким образом, наряду с отремонтированными подъездами граждане получат возможность повысить качество услуг теплоснабжения и экономить на платежах.



Технология САРТ позволяет снижать размер платежей за тепло в среднем на 20-30%. Погодозависимая автоматика оптимизирует температуру в квартирах, что существенно повышает комфорт проживания. Кроме того, регулировочное оборудование исключает «перетопы» осенью и весной. Такие разработки сегодня широко продвигает в Прикамье Пермский филиал «ЕЭС-Гарант».